सूरज बड़जात्या ने खोला 31 साल पुराना राज, सलमान-माधुरी का पलंग तोड़ने वाला सीन मेरी बचपन की सच्ची घटना से था प्रेरित
सूरज बड़जात्या ने 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' सीजन 5 के एक एपिसोड में पहुंचे। इस दौरान आयुष्मान ने 'हम आपके हैं कौन..!' के पलंग टूटने वाले सीन को लेकर सवाल किया।
बॉलीवुड के फेमस फिल्म निर्माता सूरज बड़जात्या अपनी पारिवारिक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। अपने करियर में सूरज बड़जात्या ने कई आईकॉनिक और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। इनमें उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'हम आपके हैं कौन..!' भी शामिल है, जो आज भी दर्शकों की फेवरेट मूवीज में से एक है। इस फिल्म के गाने ही नहीं, बल्कि कई सीन आज भी फेमस हैं। ऐसे में सूरज बड़जात्या ने 'हम आपके हैं कौन..!' माधुरी दीक्षित और सलमान खान के फेमस, जूते चुराने के बाद भागते हैं और आखिर में बेड पर गिर जाते हैं, जिससे पलंग टूट जाता है उस सीन को लेकर बात की।
कपिल के शो पर पहुंचे सूरज बड़जात्या
दरअसल, सूरज बड़जात्या ने 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' सीजन 5 के एक एपिसोड में पहुंचे। इस दौरान उनके साथ आयुष्मान खुराना और शरवरी वाद्य भी बतौर गेस्ट पहुंची थीं। इस दौरान आयुष्मान ने 'हम आपके हैं कौन..!' के पलंग टूटने वाले सीन को लेकर सवाल किया। इस पर सूरज बड़जात्या ने बताया कि वो सीन रियल लाइफ से प्रेरित है।
पहले जातने हैं क्या था वो सीन
'हम आपके हैं कौन..!' के उस सीन में सलमान और माधुरी के किरदार चप्पलें चुराकर भागते हैं और अफरा-तफरी के बीच दोनों एक बिस्तर पर गिर जाते हैं, जिससे बिस्तर टूट जाता है। इस सीन के पीछे की प्रेरणा के बारे में बताते हुए बड़जात्या ने कहा कि यह घटना तब की है जब वह 13 साल के थे और मुंबई में एक शादी में शामिल हुए थे। फिल्म निर्माता के अनुसार, शादी के जश्न के दौरान एक लड़की ने उनके चचेरे भाई को मारा, जिसके बाद वह उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे। इस भागदौड़ के आखिर में दोनों एक बिस्तर पर जा गिरे। इसी को ध्यान में रखते हुए सूजर ने अपनी फिल्म में इसे सीन को लिया।
फिल्म की कास्ट
'हम आपके हैं कौन..!' में सलमान खान, माधुरी दीक्षित, मोहनीश बहल और रेणुका शहाणे जैसे कलाकार नजर आए थे। ये फिल्म 1994 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इस फिल्म को 7.5 रेटिंग मिली है। 'हम आपके हैं कौन..!' बजट लगभग 6.25 करोड़ रुपये था। वहीं, फिल्म ने भारत में लगभग 72.47 करोड़ रुपये की नेट कमाई की थी। वर्ल्डवाइड फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 127.95 करोड़ से 130 करोड़ के बीच कारोबार किया था।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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