पारिवारिक फिल्में बनाने वाले सूरज बड़जात्या ने की रणवीर की 'धुरंधर' की तारीफ, बोले -आदित्य धर ने..
डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ने हाल में रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर और डायरेक्टर आदित्य धर के बारे में बात की। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वो क्यों फिल्म के फर्स्ट डे फर्स्ट शो को देखने थिएटर जाते हैं।
सूरज बड़जात्या अपनी फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’ के लिए खबरों में बने हुए हैं। डायरेक्टर ने अपनी नई फैमिली ड्रामा फिल्म से आयुष्मान खुराना और शरवरी को प्रेम और पूर्वा बनाकर पेश किया है। फिल्म की कहानी मायका और ससुराल के बीच फंसी लड़कियों के बारे में बात करती है। डायरेक्टर ने अपनी बातचीत के दौरान इस समय चर्चाओं में फिल्म धुरंधर के बारे में भी खुलकर बात की। और बताया कि ये एक परफेक्ट फिल्म क्यों थीं। उन्होंने ये भी बताया कि वो अपनी फिल्म के हर पहले शो पर थिएटर में ऑडियंस के बीच मौजूद होते हैं।
सूरज बड़जात्या थिएटर में देखते हैं फर्स्ट डे, फर्स्ट शो
वैराइटी इंडिया के साथ बातचीत में सूरज बड़जात्या ने कहा कि पहले दिन के कलेक्शन पर हमेशा नजर रखते हैं। लेकिन वो इस बात पर यकीन करते हैं कि पहले दिन के कलेक्शन से ज्यादा एक अच्छी फिल्म ऑडियंस तक पहुंचना ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा कि वो हमेशा फिल्म के पहले दिन के पहले शो के दौरान थिएटर में मौजूद होते हैं जिससे ऑडियंस की एनर्जी महसूस कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म के लिए रखे जाने वाले ट्रायल शोज और प्रीमियर अलग होते हैं। वो मेहमान बनकर फिल्म देखने आते हैं।। वहीं असली ऑडियंस के साथ किसी भी फिल्म को देखना एक अलग ही अनुभव होता है।
सूरज बड़जात्या ने की रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर की तारीफ
आगे सूरज बड़जात्या ने फिल्म धुरंधर की तारीफ की। अलग जोनर की फिल्मों की तारीफ करते हुए उन्होंने रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर को खास बता।उन्होंने कहा, मैं ज्यादा फिल्में देखने की कोशिश करता हूं। मुझे धुरंधर बहुत ही अच्छी फिल्म लगी। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसे परफेक्ट कहा जा सकता है। और मुझे लगता है कि डायरेक्टर आदित्य धर ने शानदार काम किया है। सूरज बड़जात्या ने फिल्म बधाई दो बनाने वाले अमित शर्मा की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि फिल्म देखने के बाद उन्होंने अमित को मैसेज कर बधाई दी थी।
इसलिए एक्शन फिल्में नहीं बनाते हैं सूरज बड़जात्या
सूरज बड़जात्या खुद पारिवारिक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सलमान खान की पहली लीड हीरो फिल्म ‘मैंने प्यार किया’ डायरेक्ट की थी। इसके बाद हम आपके हैं कौन ने इतिहास रच दिया। हमारे साथ खास बातचीत में डायरेक्टर ने बताया था कि वो एक्शन फिल्में क्यों डायरेक्ट नहीं करते हैं। डायरेक्टर ने कहा कि उन्होंने कोशिश की थी। लेकिन ये उनका बेस्ट हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि हर डायरेक्टर का अपना एक जोनर होता है। वो एक्शन फिल्मों में फिट नहीं बैठते। उनके मुताबिक आज के समय में जो हो रहा है ऐसे में फिल्मों में एक्शन होना ही नहीं चाहिए।
आयुष्मान की इमरान से टक्कर
बता दें, डायरेक्टर सूरज बड़जात्या की फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’ 27 नवंबर को थिएटर में रिलीज हो चुकी है। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 4 करोड़ के साथ शुरुआत की। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में ये फिल्म अच्छी कमाई कर सकती है। इसके साथ फिल्म ‘गनमास्टर G9 भी रिलीज हुई है। फिल्म में इमरान हशमी ने लीड किरदार निभाया है। इस फिल्म की ओपनिंग 3 करोड़ से थोड़ी ज्यादा रही। पहले दिन के कलेक्शन में ‘ये प्रेम मोल लिया’ आगे चल रही है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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