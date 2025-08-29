सलमान खान के बैक टू बैक फ्लॉप फिल्मों पर सूरज बड़जात्या बोले- सबको गलती करने...

सूरज बड़जात्या और सलमान खान के बीच हमेशा अच्छा बॉन्ड रहा है। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है। सूरज ने अब सलमान खान की पिछली कुछ फ्लॉप फिल्मों पर अपनी बात रखी है।

सलमान खान और सूरज बड़जात्या ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है जैसे मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ-साथ हैं और प्रेम रतन धन पायो। दोनों की फिल्में साथ में सुपरहिट रही हैं। दोनों साथ में एक और प्रोजेक्ट में काम करने वाले थे, लेकिन शुरू होने से पहले ही वो प्रोजेक्ट रुक गया। अब सूरज ने बताया कि उसके पीछे क्या वजह थी। इसके अलावा उन्होंने सलमान के पिछले बॉक्स ऑफिस फेलियर्स पर भी बात की है।

क्या बोले सूरज पीटीआई से बात करते हुए सूरज ने कहा कि सलमान के लिए कुछ फ्रेश क्रिएट करना काफी चैलेंज है। उन्होंने कहा, 'कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें आप आगे नहीं ले जा सकते, आप क्लाइमेक्स को क्रैक नहीं कर सकते ना ही किरदार को समझ सकते हो तो जब तक ये सब चीजें साथ में नहीं होती, तो फिल्म बनाने का कोई सेंस नहीं होता।'

सूरज ने आगे कहा कि वह तब तक प्रोजेक्ट से आगे नहीं बढ़ते जब तक कि वह पूरी तरह से कन्विंस नहीं होते। उनका मानना है कि सलमान की हाल की उम्र को देखकर कुछ फ्रेश क्रिएट करना चैलेंज है।

सलमान के बॉक्स ऑफिस फेलियर पर बोले सलमान के बॉक्स ऑफिस फेलियर पर सूरज ने कहा, मुझे लगता है ऐसा हर किसी की लाइफ में होता है। बस वह सेलिब्रिटी हैं इसलिए उन्हें इतनी अटेंशन मिल रही है। लेकिन सबको गलती करने देनी चाहिए और उससे सीखना चाहिए क्योंकि यही लाइफ है। हमें एक-दूसरे को ग्रो करने देना चाहिए। हमें इतना हार्श नहीं होना चाहिए। वह काफी अच्छे इंसान हैं, वह काफी स्ट्रॉन्ग हैं और वह कुछ बड़े के साथ कमबैक करेंगे।