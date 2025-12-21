सोनी लिव की 10 सबसे ज्यादा IMDb रेटिंग वाली फिल्में, साउथ की मूवीज का दबदबा
Sony Liv Highest IMDb Rating Films: आज हम आपको सोनी लिव पर मौजूद सबसे ज्यादा आईएमडीबी रेटिंग वाली फिल्मों के नाम बता रहे हैं। इस लिस्ट में साउथ की फिल्मों का दबदबा देखने को मिला है।
अगर आप अच्छी फिल्में देखने के शौकीन हैं तो हम आपको सोनी लिव पर मौजूद टॉप 10 सबसे ज्यादा आईएमडीबी रेटिंग वाली फिल्मों के नाम बता रहे हैं। इस लिस्ट में साउथ की फिल्मों का दबदबा देखने को मिला है। लिस्ट में पहले नंबर पर नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म कदैसी विवसयी है। यह फिल्म तमिल भाषा की ड्रामा फिल्म है। फिल्म साल 2022 में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.7 है।
2018 एवरीवन इज अ हीरो: लिस्ट में दूसरे नंबर पर मलयालम भषा की फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो है। यह फिल्म केरल में आई बाढ़ पर आधारित है। फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.3 है।
गर्गी और मनाडु: लिस्ट में तीसरे नंबर पर तमिल भाषा की थ्रिलर ड्रामा फिल्म गर्गी है। फिल्म साल 2022 में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है। चौथे नंबर पर तमिल भाषा की साइंस फिक्शन फिल्म मनाडु है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है।
सऊदी वेल्लाक्का और पोर थोजिल: 5वें नंबर पर पोर थोजिल है। यह एक तमिल भाषा की थ्रिलर फिल्म है।फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8 है। फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई थी। छठे नंबर पर सऊदी वेल्लाक्का है। यह फिल्म साल 2022 में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8 है। सऊदी वेल्लाक्का मलयालम भाषा की क्राइम थ्रिलर ड्रामा है।
पैरासाइट और बाहुबली 2: लिस्ट में 7वें नंबर पर कोरियन डार्क कॉमेडी फिल्म पैरासाइट है। यह एक साइकोलॉजिकल ड्रामा फिल्म है। फिल्म साल 2019 में रिलीज होगी। फिल्म के नाम चार ऑस्कर जीते हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.5 है। लिस्ट में 8वें नंबर पर साल 2017 में आई फिल्म बाहुबली 2 है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है।
बाहुबली और इटलू अम्मा: लिस्ट में 9वें नंबर पर साल 2015 में आई फिल्म बाहुबली है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8 है। वहीं, 10वें नंबर पर तेलुगु भाषा की फिल्म इटलू अम्मा है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है।
