Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSony Liv Top 10 Highest IMDb rating film South Cinema Dominates the list watch this weekend
सोनी लिव की 10 सबसे ज्यादा IMDb रेटिंग वाली फिल्में, साउथ की मूवीज का दबदबा

सोनी लिव की 10 सबसे ज्यादा IMDb रेटिंग वाली फिल्में, साउथ की मूवीज का दबदबा

संक्षेप:

Sony Liv Highest IMDb Rating Films: आज हम आपको सोनी लिव पर मौजूद सबसे ज्यादा आईएमडीबी रेटिंग वाली फिल्मों के नाम बता रहे हैं। इस लिस्ट में साउथ की फिल्मों का दबदबा देखने को मिला है।

Dec 21, 2025 01:08 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अगर आप अच्छी फिल्में देखने के शौकीन हैं तो हम आपको सोनी लिव पर मौजूद टॉप 10 सबसे ज्यादा आईएमडीबी रेटिंग वाली फिल्मों के नाम बता रहे हैं। इस लिस्ट में साउथ की फिल्मों का दबदबा देखने को मिला है। लिस्ट में पहले नंबर पर नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म कदैसी विवसयी है। यह फिल्म तमिल भाषा की ड्रामा फिल्म है। फिल्म साल 2022 में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.7 है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

2018 एवरीवन इज अ हीरो: लिस्ट में दूसरे नंबर पर मलयालम भषा की फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो है। यह फिल्म केरल में आई बाढ़ पर आधारित है। फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.3 है।

गर्गी और मनाडु: लिस्ट में तीसरे नंबर पर तमिल भाषा की थ्रिलर ड्रामा फिल्म गर्गी है। फिल्म साल 2022 में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है। चौथे नंबर पर तमिल भाषा की साइंस फिक्शन फिल्म मनाडु है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है।

सऊदी वेल्लाक्का और पोर थोजिल: 5वें नंबर पर पोर थोजिल है। यह एक तमिल भाषा की थ्रिलर फिल्म है।फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8 है। फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई थी। छठे नंबर पर सऊदी वेल्लाक्का है। यह फिल्म साल 2022 में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8 है। सऊदी वेल्लाक्का मलयालम भाषा की क्राइम थ्रिलर ड्रामा है।

ये भी पढ़ें:नेटफ्लिक्स पर अगले साल होगा धमाका, यह फिल्म-सीरीज होगी रिलीज

पैरासाइट और बाहुबली 2: लिस्ट में 7वें नंबर पर कोरियन डार्क कॉमेडी फिल्म पैरासाइट है। यह एक साइकोलॉजिकल ड्रामा फिल्म है। फिल्म साल 2019 में रिलीज होगी। फिल्म के नाम चार ऑस्कर जीते हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.5 है। लिस्ट में 8वें नंबर पर साल 2017 में आई फिल्म बाहुबली 2 है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है।

बाहुबली और इटलू अम्मा: लिस्ट में 9वें नंबर पर साल 2015 में आई फिल्म बाहुबली है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8 है। वहीं, 10वें नंबर पर तेलुगु भाषा की फिल्म इटलू अम्मा है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Sony Liv

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।