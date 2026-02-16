राजपाल यादव की जमानत की सुनवाई से पहले सोनू सूद ने किया ट्वीट, लिखा- चीजें सही दिशा में…
राजपाल यादव के करीबी उन्हें आज बेल मिलने की दुआ कर रहे हैं। इस बीच सोनू सूद का ट्वीट वायरल हो रहा है। बता दें कि पहले भी सोनू सूद ने राजपाल की मदद की बात की थी इसके बाद कई लोग आगे आए थे।
राजपाल यादव तिहाड़ जेल में हैं। चेक बाउंस केस में आज दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई है। फैसला आने से पहले सोनू सूद ने राजपाल के लिए ट्वीट किया है। उन्होंने राजपाल की बेल के लिए प्रार्थना की है। बता दें कि राजपाल की वाइफ बता चुकी हैं कि इंडस्ट्री से उन्हें काफी सपोर्ट मिला है पर वह लोगों के नाम नहीं बता सकतीं। राजपाल को करीब 9 करोड़ रुपये चुकाने हैं। बताया जा रहा है कि उनकी तरफ से 2.5 करोड़ रुपये दिए गए हैं, वह बाकी रकम भी चुकाने को तैयार हैं।
क्या किया है सोनू सूद ने लेटेस्ट ट्वीट
सोनू सूद ने अपने ट्वीट में लिखा है, आज हमारे भाई राजपाल यादव के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। प्रार्थना है कि सब कुछ सही दिशा में आगे बढ़े और उन्हें वह राहत मिले जिसके वह हकदार हैं। वह एक रेयर टैलेंटऔर एक बहुत ही नेक इंसान हैं। हमें इस लहर को दम नहीं तोड़ने देना है। हम उनके साथ खड़े हैं और तब तक डटे रहेंगे जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता।
राजपाल के इमोशनल मैसेज से पिघला लोगों का दिल
बता दें कि राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में सरंडर करते वक्त कहा था कि उनके पास पैसे नहीं और सपोर्ट के लिए भी कोई नहीं। इसके बाद सबसे पहले सोनू सूद का ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने लोगों को राजपाल यादव को काम के बदले पैसे देने की अपील की थी। ट्वीट में लिखा था कि चैरिटी नहीं बल्कि सम्मान के साथ उन्हें काम के लिए साइन करें और टोकन अमाउंट के रूप में पैसों की मदद करें। सोनू ने यह भी लिखा था कि वह अपनी फिल्म में उनको लेंगे।
सोनू से इंस्पायर होकर कई लोग आए आगे
सोनू के बाद कई लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि वह राजपाल यादव की मदद करेंगे। इनमें टीवी एक्टर गुरमीत चौधरी का नाम भी शामिल था। गुरमीत ने लिखा था कि वह सोनू सूद से इंस्पायर होकर आगे आए हैं और जो बन पड़ेगा राजपाल के लिए करेंगे।
राजपाल की वाइफ ने दिया था ये अपडेट
राजपाल की बेल की सुनवाई 12 फरवरी को स्थगित कर दी गई थी और उन्हें आज यानी 16 फरवरी की तारीख दी गई थी। कोर्ट में जज ने कहा था कि राजपाल अपनी वजह से ही जेल में हैं क्योंकि उन्होंने कई बार कमिटमेंट करने के बाद भी पूरा नहीं किया। वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें लोग दावा कर रहे थे कि सलमान खान ने उनकी बेल करवा दी है। हालांकि राजपाल की पत्नी राधा ने इस वीडियो को झूठ बताया। साथ ही कहा कि इंडस्ट्री के लोगों ने काफी सपोर्ट किया है। किसने कितनी मदद की, वह यह बात नहीं बता सकती हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजपाल यादव के वकील ने बताया है कि वह 2.5 करोड़ रुपये दे चुके हैं और बाकी देने के लिए भी तैयार हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो: काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2021 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2021 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह 2021 में ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.Sc (बायोलॉजी) और जर्नलिज्म ऐंड मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़, ओटीटी सजेशंस और टीवी रियलिटी शोज कवरेज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और ऐनालिसिस
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।