दबंग 2 में सलमान खान के ऑफर को कर दिया था सोनू सूद ने रिजेक्ट, बोले- मुझे स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई और...
दबंग फिल्म में सलमान खान के किरदार के साथ-साथ सोनू सूद का किरदार भी काफी पसंद किया गया था। अब सोनू ने बताया कि क्यों उन्होंने दबंग 2 रिजेक्ट की थी।
सोनू सूद रियल लाइफ में कई जरूरतमंद लोगों के मसीहा रहे हैं। लेकिन फिल्मों में उन्होंने कई बार विलन का किरदार निभाया है। सलमान खान की फिल्म दबंग में उनका छेदी सिंह किरदार काफी पॉपुलर हुआ था जो कि विलन थे। लेकिन पहले सोनू इस किरदार को करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने इसके पीछे की वजह बताई है और साथ ही यह भी बताया कि आखिर क्यों फिर बाद में उन्होंने हां कहा।
पहले पार्ट को मना करने के बाद फिर क्यों कहा हां
दिव्या जैन से बात करते हुए सोनू ने कहा कि उन्होंने डायरेक्टर अभिनव कश्यप से इस बारे में बात की थी। सोनू बोले, ‘मैंने दबंग पहले इसलिए मना किया क्योंकि मुझे सच में समझ नहीं आया। इसके बाद मैं डायरेक्टर के साथ बैठा और मैंने कुछ बदलाव भी सजेस्ट किए। हमने साथ में डिस्कस करके फिर उस किरदार में काफी चीजें बदली। हमने और ह्यूमर जोड़ा और फिर वो और एंटरटेनिंग बनी।’
फर्क नहीं पड़ता किरदार पॉजिटिव है या नेगेटिव
सोनू ने आगे कहा, ‘मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि किरदार पॉजिटिव है या नेगेटिव। मैंने कहा कि अगर मेरा किरदार किसी के चेहरे पर स्माइल लेकर आता है और उन्हें एंटरटेन करता है तो इससे अच्छा क्या होगा।’
कभी पैसे के लिए फिल्म नहीं की
सोनू ने फिर कहा, ‘मैंने कभी पैसे के लिए फिल्म नहीं की है क्योंकि अगर आप पैसे के लिए हां बोलते हैं तो आप फिर सेट पर स्ट्रगल करते हो।’
दबंग 2 को किया मना
सोनू ने आगे दबंग 2 को लेकर बात की और कहा कि उन्हें दबंग 2 के लिए भी अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे करने से मना कर दिया था क्योंकि वह स्क्रिप्ट से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे।
वह बोले, ‘दबंग 2 में सलमान और अरबाज मुझे चाहते थे। मुझे लेकिन स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई, जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट सुनी, मैंने सोचा मुझे साफ बोलना चाहिए। मैंने उन्हें कहा कि मैं इस किरदार को नहीं समझ पा रही हूं। मैंने फिर पीछे हटना सही कहा और उन्हें शुभकामनाएं दी।’
मूवी रिजेक्ट के बाद कैसा रहा सलमान संग बॉन्ड
सोनू ने बताया कि मूवी को रिजेक्ट करने के बाद भी उनका सलमान खान से अच्छा बॉन्ड रहा है। वह बोले, मुझे याद है, जब फिल्म का पहला ट्रायल शो था। सलमान ने मुझे कॉल किया और कहा छोदी सिंह जो तूने पिक्चर छोड़ी, देखने चलेगा? मैंने कहां हां मैं जरूर देखने चलूंगा और हमने साथ में फिल्म देखी।
बता दें कि दबंग 2 में सोनू के विलन का किरदार रिजेक्ट करने पर प्रकाश राज ने फिर इस किरदार को निभाया था।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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