'शर्मनाक', कंगना रनौत के 'गटर जनरेशन' वाले बयान पर क्या बोले सोनू सूद?
Sonu Sood on Kangana's Statement: कंगना रनौत जेन जी को गटर जनरेशन बोलकर विवादों में आ गई हैं। अब इस बयान पर सोनू सूद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कंगना रनौत के बयान को शर्मनाक है।
कंगना रनौत जेन जी को गटर जनरेशन कहने के बाद चर्चा में हैं। अब इस मामले पर एक्टर सोनू सूद ने प्रतिक्रिया दी है। सोनू सूद ने कंगना के बयान को शर्मनाक बताया है। उन्होंने इसके बाद नसीहत भरी टोन में कहा कि किसी भी बात को तोल-मोल कर बोलनी चाहिए। सोनू सूद ने कहा कि देश के युवाओं का सम्मान करना चाहिए।
कंगना रनौत के बयान पर क्या बोले सोनू सूद?
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सोनू सूद ने कहा कि उन्होंने कंगना रनौत का बयान नहीं सुना। लेकिन मुझे लगता है कि ये युवा लोग ही एक्टर को एक्टर बनाते हैं, यही लोग आपको उस मुकाम तक पहुंचाते हैं जिस मुकाम पर आप हैं।
सोनू सूद बोले- हर किसी को साथ लेकर चलना जरूरी
उन्होंने कहा, “जब तक वो लोग आपके साथ खड़े हैं, तब तक ही आप तरक्की करेंगे। अगर ये लोग आपके साथ नहीं हैं, मुश्किल हो जाती है। इसलिए हर किसी को साथ लेकर चलना चाहिए।”
सोनू सूद ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, "आपका प्रोफेशन जो भी हो, चाहे आप एक्टर हों, डॉक्टर हों या कोई और, इस दुनिया में आपके होने का मतलब तभी तक है, जब तक लोग आपसे जुड़े हुए हैं।"
कंगना रनौत के बयान को बताया शर्मनाक
जब सोनू सूद को बताया गया कि कंगना ने प्रोटेस्ट करने वाले जेन जी को गटर जनरेशन कहा है, उन्होंने कहा कि अगर कंगना ने ये कहा है तो ये बहुत शर्मनाक है। कंगना रनौत ने कहा- अगर उन्होंने वो कहा है, तो मुझे ये लगता है ये काफी शर्मनाक है। ये कहा नहीं जाना चाहिए था। एक कहावत है- तोल-मोल के बोल। बहुत जरूरी होता है कि सोचकर बोलें क्योंकि पब्लिक भगवान का ही एक रूप है।
क्या बोली थीं कंगना रनौत?
कंगना रनौत के उस बयान के बाद विवाद शुरू हुआ जब उन्होंने जंतर-मंतर पर हुए प्रोटेस्ट को लेकर अपनी राय सामने रखी। उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा था- मैंने अपने जीवन में किसी एक जगह पर इतनी गंदगी नहीं देखी है। जेन जी प्रोटेस्ट की रील्स देखकर उल्टी आती है। जिस तरह से ये बोलते हैं और जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं...मैंने इतनी घटिना चीजें कभी एक साथ नहीं सुनीं।
अपने इसे बयान में कंगना रनौत ने कहा, "मैं इन लोगों को जनरेशन गटर बुलाती हूं। इनमें से कुछ लोगों के पास सिस्टम को देने के लिए कुछ भी नहीं है। कंगना रनौत के इस बयान पर सोशल मीडिया पर उनकी कई लोग आलोचना कर रहे हैं। सीजेपी के सौरव दास ने भी कंगना रनौत के बयान पर आपत्ति जताई है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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