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राहुल रॉय के आर्थिक तंगी पर इमोशनल पोस्ट के बाद सपोर्ट में फराख खान, सोनू सूद सहित ये सिलेब्स

Apr 30, 2026 04:33 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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राहुल रॉय ने खिल्ली उड़ाने वालों के लिए एक तगड़ा पोस्ट लिखा जिस पर अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई लोग उनके सपोर्ट में आ गए हैं। राहुल ने कहा था कि अगर किसी की इतनी चिंता है तो अच्छा काम खोज दे।

राहुल रॉय के आर्थिक तंगी पर इमोशनल पोस्ट के बाद सपोर्ट में फराख खान, सोनू सूद सहित ये सिलेब्स

राहुल रॉय अपनी एक रील की वजह से ट्रोल हुए। इस ट्रोलिंग पर उनके इमोशनल जवाब के बाद बॉलीवुड के कुछ लोग राहुल के सपोर्ट में आगे आए हैं। राहुल ने जो पोस्ट किया, उसमें लिखा था कि वह पैसों की दिक्कत के चलते ऐसा कर रहे थे। अगर लोगों को इतनी ही चिंता है तो उनके मेहनत से किए गए प्रयास के बजाय काम दिलाने में मदद करें। अब सोनू सूद, फराह खान, अनुपम खेर सहित इंडस्ट्री के की लोगों ने उनका सपोर्ट किया है।

सपोर्ट में आए इंडस्ट्री के ये लोग

राहुल रॉय ने ट्रोलिंग के खिलाफ एक लंबा पोस्ट लिखा जिस पर बॉलीवुड सिलेब्स के कमेंट्स दिख रहे हैं। अर्चना पूरन सिंह ने लिखा है, अच्छी बात है कि जो आपको ठीक लग रहा है आप कर रहे हैं, आप हमेशा अमेजिंग थे। आपके ओजी गानों पर आपकी रील्स जमकर देखीं आपको बहुत सारा प्यार। अनुपम खेर ने लिखा है, आप बेस्ट हैं। त्रिदेव एक्ट्रेस सोनम खान ने लिखा है, मजबूत रहिए। करणवीर बोहरा ने लिखा है, ओम नमाह शिवाय। सोनू सूद ने लिखा है, कीप रॉकिंग ब्रदर। फराह खान ने लिखा है, राहुल आपको शुभकामनाएं, माही विज ने लिखा है, यू आर अ रॉकस्टार, शिल्पा शिरोडकर ने लिखा है, हम जो कर रहे हैं हमें जरूर करना चाहिए राहुल, बाकी जो बोल रहा है, बोलने दो, आपको शुभकामनाएं। मनीष पॉल, तनाज ईरानी सहित कई लोगों ने राहुल का सपोर्ट किया है।

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क्या था राहुल का इमोशनल मैसेज

राहुल ने लिखा था, 'मैं अपना काम ईमानदारी और इज्जत के साथ करता हूं। मेरे कुछ लीगल मैटर्स हैं जिनके पैसे चुकाने हैं और ये आज से नहीं हैं- ये ब्रेन स्ट्रोक से पहले के हैं। अगर आप मेरी सादगी का मजाक उड़ाएंगे, संघर्षों की खिल्ली उड़ाएंगे तो यह मेरे बारे में कम और आपके बारे में ज्यादा बताता है। अगर आपको वाकई इतनी चिंता है तो मेरे लिए कुछ डीसेंट और सही काम खोज दीजिए ताकि मैं इन केसेज का पैसा चुका सकूं। कम से कम मैं मेहनत करके कमा रहा हूं, ना कि दूसरों का मजाक उड़ाकर। ब्रेन स्ट्रोक के बाद मेरा एक्टिव रहना भी जरूरी है। मैं जब तक जिंदा हूं, काम करना चाहता हूं। इससे मेरा दिमाग एक्टिव रहता है और एक वजह और जिम्मेदारी का अहसास होता कि मैं अभी तक काम कर रहा हूं। हां कभी-कभी थोड़ा हर्ट होता है लेकिन आप मुझे तोड़ नहीं सकते। राहुल रॉय।'

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क्या था मामला

राहुल रॉय की कुछ रील्स वायरल हुई थीं। इनमें वह डॉक्टर वनिता नाम की कॉन्टेंट क्रिएटर के साथ रील बना रहे थे। रील में राहुल रॉय के गाने बज रहे थे। 2025 में भी राहुल रॉय उनके साथ रील बना चुके हैं। इस बार रील वायरल हुई तो लोग ट्रोल करने लगे।

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Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma

शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।


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