राजपाल यादव के सपोर्ट में आए सोनू सूद, लिखा- इंडस्ट्री को उसे यह याद दिलाना चाहिए कि वह…

संक्षेप: Sonu Sood Rajpal Yadav: राजपाल यादव मुश्किल में हैं। ऐसे में सोनू सूद उनके सपोर्ट में सामने आए हैं। सोनू सूद ने राजपाल यादव के सपोर्ट में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की है।

राजपाल यादव के तिहाड़ जेल में सरेंडर करने के बाद सोनू सूद उनके सपोर्ट में सामने आए हैं। सोनू सूद ने राजपाल यादव को गिफ्टेड एक्टर कहा। उन्होंने ये भी वादा किया कि वे अपनी आने वाली फिल्म में राजपाल यादव को कास्ट करेंगे और उसके बदले अभी ही उन्हें साइनिंग अमाउंट देंगे। इतना ही नहीं उन्होंने इंडस्ट्री के दूसरे प्रोड्यूसर्स से भी रिक्वेस्ट की है कि वे भी इस मुश्किल वक्त में राजपाल यादव के साथ खड़े रहें।

क्या बोले सोनू सूद? सोनू सूद ने लिखा, ‘राजपाल यादव टैलेंटेड एक्टर हैं, जिन्होंने हमारी इंडस्ट्री को सालों तक अविस्मरणीय काम दिया है। कभी-कभी जीवन हमारे साथ अन्याय कर बैठता है। इसकी वजह प्रतिभा की कमी नहीं, बल्कि वक्त की मार होती है। वह मेरी फिल्म का हिस्सा होंगे और मेरा मानना है कि यह हम सभी—निर्माताओं, निर्देशकों और सहकर्मियों के लिए एक साथ खड़े होने का समय है।’

‘वह अकेला नहीं है’ सोनू ने आगे लिखा, ‘भविष्य के काम के बदले दी जाने वाली एक छोटी-सी साइनिंग फीस कोई दान नहीं, बल्कि उनका सम्मान (गरिमा) है। जब हमारा अपना कोई कठिन दौर से गुजर रहा हो, तो इंडस्ट्री को उसे यह याद दिलाना चाहिए कि वह अकेला नहीं है। इसी तरह हम साबित करते हैं कि हम सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं, बल्कि एक परिवार हैं।’