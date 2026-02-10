Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSonu Sood came in support of Rajpal Yadav after he surrendered at Delhi Tihar Jail
राजपाल यादव के सपोर्ट में आए सोनू सूद, लिखा- इंडस्ट्री को उसे यह याद दिलाना चाहिए कि वह…

राजपाल यादव के सपोर्ट में आए सोनू सूद, लिखा- इंडस्ट्री को उसे यह याद दिलाना चाहिए कि वह…

संक्षेप:

Sonu Sood Rajpal Yadav: राजपाल यादव मुश्किल में हैं। ऐसे में सोनू सूद उनके सपोर्ट में सामने आए हैं। सोनू सूद ने राजपाल यादव के सपोर्ट में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की है।

Feb 10, 2026 11:32 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राजपाल यादव के तिहाड़ जेल में सरेंडर करने के बाद सोनू सूद उनके सपोर्ट में सामने आए हैं। सोनू सूद ने राजपाल यादव को गिफ्टेड एक्टर कहा। उन्होंने ये भी वादा किया कि वे अपनी आने वाली फिल्म में राजपाल यादव को कास्ट करेंगे और उसके बदले अभी ही उन्हें साइनिंग अमाउंट देंगे। इतना ही नहीं उन्होंने इंडस्ट्री के दूसरे प्रोड्यूसर्स से भी रिक्वेस्ट की है कि वे भी इस मुश्किल वक्त में राजपाल यादव के साथ खड़े रहें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या बोले सोनू सूद?

सोनू सूद ने लिखा, ‘राजपाल यादव टैलेंटेड एक्टर हैं, जिन्होंने हमारी इंडस्ट्री को सालों तक अविस्मरणीय काम दिया है। कभी-कभी जीवन हमारे साथ अन्याय कर बैठता है। इसकी वजह प्रतिभा की कमी नहीं, बल्कि वक्त की मार होती है। वह मेरी फिल्म का हिस्सा होंगे और मेरा मानना है कि यह हम सभी—निर्माताओं, निर्देशकों और सहकर्मियों के लिए एक साथ खड़े होने का समय है।’

‘वह अकेला नहीं है’

सोनू ने आगे लिखा, ‘भविष्य के काम के बदले दी जाने वाली एक छोटी-सी साइनिंग फीस कोई दान नहीं, बल्कि उनका सम्मान (गरिमा) है। जब हमारा अपना कोई कठिन दौर से गुजर रहा हो, तो इंडस्ट्री को उसे यह याद दिलाना चाहिए कि वह अकेला नहीं है। इसी तरह हम साबित करते हैं कि हम सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं, बल्कि एक परिवार हैं।’

ये भी पढ़ें:राजपाल यादव रो पड़े, तिहाड़ जेल में सरेंडर करने से पहले कहा- न पैसे हैं और न दोस्त

तिहाड़ जेल में क्यों हैं राजपाल यादव?

साल 2010 में राजपाल यादव ने फिल्म ‘अता पता लापता’ को फाइनेंस करने के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये उधार लिए थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई और बैंक में पैसे न होने की वजह से मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया हुआ चेक बाउंस हो गया। मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने कई बार राजपाल यादव को राहत दी, लेकिन वह बकाया रकम नहीं दे पाए। ऐसे में कोर्ट ने उन्हें बिना किसी देरी के तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का निर्देश दिया। सरेंडर करने से पहले राजपाल यादव इमोशनल हो गए और कहा, ‘कोई उपाय नहीं दिख रहा। न पैसे हैं और न कोई दोस्त है। मुझे इस मुश्किल से अकेले ही निपटना होगा।’

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
Rajpal Yadav Sonu Sood

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।