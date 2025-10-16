सोनू सूद और उनके बेटे ने साथ में खरीदी प्रॉपर्टी, करोड़ों में है कीमत

संक्षेप: सोनू सूद ने वैसे तो कई प्रॉपर्टीज ली है, लेकिन अब हाल ही में उन्होंने अपने बेटे के साथ एक प्रॉपर्टी खरीदी है जो काफी चर्चा में है। इतना ही नहीं इसकी कीमत भी करोड़ों में है।

सोनू सूद के बेटे इशान सूद ने एक बड़ा काम किया है। दोनों पापा बेटे ने अब साथ में पनवेल में एक प्लॉट लिया है जिसकी कीमत 1.05 करोड़ है। इसकी ट्रांजेक्शन ऑफिशियली अक्टूबर 2025 को रजिस्टर हुआ है। जमीन के बारे में बता दें कि यह 0.065 हेक्टेयर पर फैला है और इसकी स्टैम्प ड्यूटी 6.3 लाख है 30 हजार के रजिस्ट्रेशन चार्ज के साथ।

पनवेल, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के पास है। यहा रेसिडेंशियल एरिया के साथ कमर्शियल हब हैं।

इशान की दूसरी प्रॉपर्टी वहीं एक अलग डील में इशान ने अंधेरी वेस्ट में प्रीमियम अपार्टमेंट भी खरीदा है अगस्त 2025 में वो भी 2.6 करोड़ के साथ। उस प्रॉपर्टी में रेरा कार्पेट एरिया है 83.61 स्क्वायर मीटर। इस ट्रांजेकेशन में 15.60 लाख की स्टैम्प ड्यूटी भी है 30 हजार रजिस्ट्रेशन फीस के साथ।

वहीं उसी महीने सोनू ने अपना महालक्ष्मी, मुंबई वाले अपार्टमेंट को 8.10 करोड़ रुपये में बेचा है। एक्टर ने वो प्रॉपर्टी 5.60 करोड़ के खरीदी थी साल 2012 में और अब 13 साल बाद उन्होंने उस प्रॉपर्टी को बेचकर 2.94 करोड़ का फायदा लिया है।

सोनू की प्रोफेशनल लाइफ सोनू की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह लास्ट फिल्म फतेह में नजर आए थे जो इसी साल जनवरी में रिलीज हुई थी। उन्होंने इस फिल्म को ना सिर्फ डायरेक्ट किया था बल्कि इसे प्रोड्यूस किया था और लिखा भी था। फिल्म को हालांकि क्रिटिक्स और दर्शकों द्वारा मिक्स रिस्पॉन्स मिला था।