सोनू निगम की लाइव परफॉर्मेंस के बीच कूदा फैन, सिंगर बोले- क्यों पिटने वाले काम करते हो
सोनू निगम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जहां उनकी लाइव परफॉर्मेंस के दौरान एक फैन बीच स्टेज पर कूद जाता है। इस पर सोनू ने कहा कि क्यों पिटने वाले काम करते हो।
कई बार सिंगर्स जब परफॉर्म करते हैं तो स्टेज पर फैंस के साथ उनके कुछ न कुछ ऐसे मोमेंट्स हो जाते हैं जो काफी चर्चा में रह जाते हैं। अब सोनू निगम के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें बीच में परफॉर्मेंस रोकनी पड़ी। सोनू ने अब सोशल मीडिया पर इस बारे में अपनी बात रखी और कहा कि क्यों पिटने वाले काम करते हो।
सोनू के साथ हुआ क्या
दरअसल, होता क्या है कि सोनू परफॉर्म कर रहे होते हैं कि तभी एक फैन स्टेज पर कूदकर आ जाता है और उनके पैर छूने की कोशिश करता है। सोनू फिर गाते हुए रुक जाते हैं। वहीं सिक्योरिटी वाले भी उसे रोकने आते हैं और उसे लेकर जाते हैं। सोनू फिर उसे रोकते हैं और माइक देते हैं। वह फैन फिर गाना गाता है तूने तो पल भर में चोरी किया जिया। इसके बाद वह सोनू को कोल्हापूर भाषा में बोलते हैं कि कोल्हापूर वाले आपको बहुत प्यार करते हैं। सोनू फिर उसे वापस भेज देते हैं।
उस फैन के जाने के बाद सोनू फिर फैंस को हंसते हुए देखते हैं और माथे पर सिर लगाते हैं।
सोनू ने लिखा क्यों पिटने वाले काम करते हो
इस दौरान का वीडियो सोनू ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया और लिखा, क्यों पिटने वाले काम करते हो ऑडियंस? इस बार तो बचा लिया, हर बार नहीं बचा पाऊंगा।
लोगों के रिएक्शन
इस वीडियो पर लोगों के खूब रिएक्शन आ रहे हैं। कई ने सोनू को सपोर्ट किया है और लिखा कि आर्टिस्ट जब परफॉर्म कर रहा होता है तो उसे ऐसे बीच में रोकना नहीं चाहिए। वहीं एक ने लिखा कि आर्टिस्ट जब परफॉर्म करता है तो वही उसकी पूजा है तो ऐसे टोकना गलत है। एक ने लिखा कि इतने अच्छे से ऐसे मोमेंट को हैंडल तो आप ही कर सकते हो। इतना ही नहीं वही फैन जो स्टेज पर आया था उसने भी पोस्ट पर कमेंट किया और लिथा कि वो मैं था सर, थैंक्यू सर। लोगों ने उसको भी जवाब दिया और लिखा कि भाई कैप्शन तो पढ़ ले।
कनिका कपूर के साथ भी हुआ था ऐसा
बता दें कि कुछ दिनों पहले कनिका कपूर का भी एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में भी कनिका परफॉर्म करती हैं और तभी फैन आ जाता है। वो वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। उस वक्त भी इस हरकत को गलत बताया था खासकर वुमन सिक्योरिटी को लेकर।
एक्टर्स और क्रिकेटर्स के साथ भी होता ऐसा
वैसे सिर्फ सिंगर्स के साथ ही ऐसा नहीं होता। कई बार आपने देखा होगा कि क्रिकेटर्स खेलते हैं तो ग्राउंड में भी फैन कूद जाते हैं। वहीं कई बार एक्टर्स के साथ भी ऐसा होता है किसी इवेंट में जब फैन आ जाता है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
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