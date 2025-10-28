सोनू निगम ने सतीश शाह की वाइफ को खूबसूरत तरीके से दिलाई उनकी याद, देखें वीडियो

संक्षेप: सतीश शाह की प्रेयर मीट के वीडियो देखकर लोग हैरान हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि उन्होंने कैसी लाइफ जी थी ये मरने के बाद भी दिख रहा है। सोनू निगम ने सतीश शाह की अल्जाइमर पेशेंट वाइफ को उनकी याद दिलाई।

सतीश शाह के निधन के बाद उनके करीबियों ने प्रेयर मीट की। इसका एक इमोशनल वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें सोनू निगम सतीश की पत्नी मधु के साथ बैठे हैं। दोनों मिलकर उनका फेवरिट गाना तेरे-मेरे सपने अब एक रंग हैं, गा रहे हैं। सोमवार को यह प्रेयर मीट मुंबई में हुई थी। यहां साराभाई वर्सस साराभाई की कास्ट भी जुटी थी और सतीश को गाते-गुनगुनाते हुए श्रद्धांजलि दी गई।

मधु ने गाया गाना सतीश शाह की प्रेयर मीट जुहू में हुई थी। इसमें इंडस्ट्री के कई लोग जुटे हैं। सतीश शाह के करीबियों ने उनके फेवरिट गाने गाकर सतीश को याद किया। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि सोनू घुटनों के बल बैठे सतीश की वाइफ मधु के पास बैठे हैं। वह गाना शुरू करते हैं और मधु से गाने को कहते हैं। दोनों साथ में मिलकर 'तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं', गाते हैं। मधु ये गाना गाती हैं। इस वीडियो को देखकर लोग इमोशनल हो रहे हैं।





लोगों ने सोनू निगम की तारीफ एक ने लिखा है, यह देखना बहुद दर्दनाक है। सोनू निगम को सैल्यूट है जो उन्होंने इतनी खूबसूरती से उन्हें सतीशजी के साथ प्यारी यादें ताजा करवाईं और उनका फेवरिट गाना गाया। एक और ने लिखा है, देखना बहुत सुखद है कि किस तरह से ये लोग जिंदगी को सेलिब्रेट करते हैं, मौत के बाद भी उसी तरह से। सतीशजी ने क्या जिंदगी जी होगी। एक कमेंट है, शुक्रिया सोनूजी उनके दिमाग को अपनी सिंगिंग से कनेक्ट करने के लिए। एक और ने लिखा है, इतने सारे लोग हैं, सतीशजी जरूर अच्छे इंसान रहे होंगे। उम्मीद है उनकी वाइफ ठीक हो जाएंगी। एक ने लिखा है, बहुत अच्छा सोनूजी आपने धीरे-धीरे उनकी याद्दाश्त वापस ला दी।