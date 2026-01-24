Hindustan Hindi News
सोनू निगम ने बॉर्डर के 'संदेशे आते हैं' गाने पर जावेद अख्तर की दिवालियापन वाली टिप्पणी पर दिया जवाब, कही ये बात

बॉर्डर 2 सिर्फ टैंक और देशभक्ति पर ही नहीं है, बल्कि एक ऐसे गाने पर भी है जिसने एक पूरी पीढ़ी को परिभाषित किया। जी हां, ये फिल्म को लेकर क्रिएटिविटी बनाम लेगेसी की बहस के बीच फंस गई है। ये सब 'बॉर्डर' के फेमस गाने 'संदेशे आते हैं' की ओरिजिनालिटी को लेकर हो रहा है।

Jan 24, 2026 02:37 pm IST Priti Kushwaha
बॉलीवुड सुपरस्टार सनी देओल की मल्टीस्टारर फिल्म बॉर्डर 2 कल यानी 23 जनवरी की थिएट्रिकल रिलीज हो गई है। बॉर्डर 2 सिर्फ टैंक और देशभक्ति पर ही नहीं है, बल्कि एक ऐसे गाने पर भी है जिसने एक पूरी पीढ़ी को परिभाषित किया। जी हां, ये फिल्म को लेकर क्रिएटिविटी बनाम लेगेसी की बहस के बीच फंस गई है। ये सब 'बॉर्डर' के फेमस गाने 'संदेशे आते हैं' की ओरिजिनालिटी को लेकर हो रहा है। ये बहस जावेद अख्तर के बयान के बाद शुरू हुई। इस पर अब तक कई स्टार्स अपना रिएक्शन दे चुके हैं। ऐसे में अब इस गाने के ओरिजिनल सिंगर सोनू निगम ने भी प्रतिक्रिया दी है, जिनका मानना है कि कुछ धुनें उन कहानियों से अलग नहीं हो सकतीं जिनमें वे बनी थीं।

आपने मुझे इतना प्यार दिया

सोने निगम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बॉर्डर 2 को लेकर एक वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो सोनू ने बॉर्डर 2 के प्रीमियर के दौरान बनाया। इस वीडियो में वह कहते हैं, 'मैं पहली बार 1997 में बॉर्डर के प्रीमियर पर गया था। और अब 2026 में, मैं बॉर्डर 2 के प्रीमियर पर खड़ा हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह खूबसूरत सफर इतने सालों तक चलेगा। आपने मुझे इतना प्यार दिया, और मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूं।'

हम फिर से जीतेंगे

सोनू ने आगे कहा,'बॉर्डर एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो सच्ची कहानियां दिखाती है, फिक्शन नहीं। ये हमारे देश और हमारे सैनिकों की कहानियां हैं, और हमारी जीत की कहानियां हैं, जो जंग हमने कई साल पहले असल में जीती थी, उसे हम बॉर्डर 2 के जरिए फिर से जीतेंगे।'

जावेद की बयान पर बोले सोनू

जावेद की टिप्पणियों पर जवाब देते हुए, सोनू ने दिग्गज गीतकार के लिए गहरा सम्मान व्यक्त किया और साथ ही अपना पक्ष भी समझाया। उन्होंने कहा, 'हां, जावेद सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पुराने गानों को वापस लाना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर बॉर्डर एक सैनिक है, तो 'संदेशे आते हैं' उसकी यूनिफॉर्म है। हम गाने के बिना बॉर्डर की कल्पना नहीं कर सकते। जावेद को बॉर्डर 2 का नया गाना 'मिट्टी के बेटे' पसंद आएगा, जिसे उन्होंने सैनिकों और देश को श्रद्धांजलि बताया।'

जावेद ने गाने को लेकर कही थी ये बात

बता दें कि गाने को लेकर चर्चा तब तेज हुई जब जावेद अख्तर ने क्लासिक ट्रैक के रीमेक बनाने के ट्रेंड की पब्लिकली आलोचना की थी उन्होंने इसे "बौद्धिक और रचनात्मक दिवालियापन" बताया था। जावेद ने बताया कि उन्होंने सीक्वल के लिए 'संदेशे आते हैं' के लिए नए लिरिक्स लिखने से मना कर दिया था, जिस पर बाद में को-प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने बात की और कहा कि फिल्म की इमोशनल पहचान के लिए गाने को बनाए रखना जरूरी था।

