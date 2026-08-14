सोनू निगम बोले, अगर आज के दौर में मैंने ऑटो-ट्यून का इस्तेमाल नहीं किया तो…
सोनू निगम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह भी अपने कुछ गानों में ऑटो-ट्यून का इस्तेमाल करते हैं। बता दें, ऑटो-ट्यून का इस्तेमाल सिंगर के गाने को बेहतर बनाने के लिए होता है।
मशहूर गायक सोनू निगम ने ऑटो-ट्यून के इस्तेमाल पर अपनी राय साझा की है। दरअसल, म्यूजिक इंडस्ट्री में अक्सर ऑटो-ट्यून के इस्तेमाल को लेकर बहस होती रहती है। जहां कुछ लोग इसे अपनी गायकी को सुधारने वाला तकनीकी साधन मानते हैं, वहीं इसके जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं। इस बीच सोनू निगम ने कहा कि वह भी अपने कुछ गानों में ऑटो-ट्यून का इस्तेमाल करते हैं।
सोनू निगम का पूरा बयान
सोनू निगम ने कोमल नाहटा के पॉडकास्ट 'गेम चेंजर्स: द म्यूजिक सीरीज' में कहा, ‘ऑटो-ट्यून के दौर ने निश्चित रूप से बहुत सारे बदलाव किए हैं। लोग इसके बारे में बहुत-सी बुरी बातें कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि जो भी हुआ है, अच्छा हुआ है। पहले के दिनों में, बिना ऑटो-ट्यून के गाना पड़ता था और हम खुशकिस्मत हैं कि हमने इसके बिना रियाज किया है और अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी, मैं कहूंगा कि मैं अपने कुछ गानों पर ऑटो-ट्यून का इस्तेमाल करता हूं।’
सोनू निगम को ऑटो-ट्यून की क्या जरूरत?
सोनू निगम ने आगे कहा, ‘आजकल सबकुछ 440 (पिच-परफेक्ट) है; पहले सबकुछ लाइव होता था। हमारे पास लाइव सारंगी और लाइव स्ट्रिंग्स होते थे इसलिए कहीं न कहीं हमारी पिच का एकदम परफेक्ट होना जरूरी नहीं होता था। अब सबकुछ डिजिटाइज हो गया है; सबकुछ एक सीधी रेखा में चल रहा है, और अगर आपकी आवाज रॉ होगी तो वह अजीब लगेगी। पहले, लाइव म्यूजिक के साथ हम उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेते थे, लेकिन अब आपका गाना अलग ही सुनाई देगा।’
सिर्फ इन सिंगर्स को यूज करना चाहिए ऑटो-ट्यून
उन्होंने ऑटो-ट्यून के सही इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा कि इसका इस्तेमाल ऐसे गायक की आवाज को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए, जो पहले से ही करीब 99 फीसदी सही गा रहा हो। इसे ऐसे व्यक्ति को गायक बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, जिसे गायकी आती ही नहीं है।
ऑटो-ट्यून का इस्तेमाल करने वाले एक्टर्स के लिए क्या बोले सानू निगम?
सोनू निगम ने यह भी कहा कि अगर कोई अभिनेता शौक के तौर पर गाना गाता है और उसमें ऑटो-ट्यून का इस्तेमाल किया जाता है तो उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ऐसे कलाकारों को असली गायकों का विकल्प नहीं बनाया जा सकता।
‘बंटवारा 1947’ में सुनाई देगी सोनू निगम की आवाज
वर्कफ्रंट की बात करें तो सोनू निगम ने हाल ही में फिल्म 'बटवारा 1947' के गाने 'तबस्सुम' को अपनी आवाज दी है। इस गाने का संगीत ए. आर. रहमान ने दिया है, जबकि इसके बोल जावेद अख्तर ने लिखे हैं और फिल्म का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है। इसके अलावा सोनू निगम अपने 'रिवोल्यूशन टूर' के तहत 30 अगस्त को लॉस एंजिल्स के डॉल्बी थिएटर में लाइव परफॉर्म करते नजर आएंगे।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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