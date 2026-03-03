री-रिलीज हो रही कार्तिक आर्यन की ये सुपरहिट फिल्म, 40 करोड़ बजट में बनी कमाए 156 करोड़

इस दिनों एक्टर कार्तिक आर्यन 'नागजिला' की शूटिंग में बिजी हैं। ये पिक्चर इसी साल रिलीज होने वाली है। इसी बीच अब कार्तिक के फैंस के लिए एक गुड न्यूज है। कार्तिक की एक पुरानी सुपरहिट फिल्म को री-रिलीज करने का फैसला किया है।

Kartik Aaryan Sonu Ke Titu Ki Sweety to re-release in theatres: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'नागजिला' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म के रिलीज का फैंस को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है। इस दिनों एक्टर 'नागजिला' की शूटिंग में बिजी हैं। ये पिक्चर इसी साल रिलीज होने वाली है। इसी बीच अब कार्तिक के फैंस के लिए एक गुड न्यूज है। कार्तिक की एक पुरानी सुपरहिट फिल्म को री-रिलीज करने का फैसला किया है। हम बात कर रहे हैं 'सोनू के टीटू की स्वीटी' फिल्म की। मेकर्स ने इस मूवी को फिर से थिएटर रिलीज का फैसला किया है।

फिर धमाल मचाएगी ये फिल्म इन दिनों एक के बाद एक कई पुरानी फिल्में फिर से थिएटर में रिलीज हो रही हैं। ऐसे में अब कार्तिक आर्यन की साल 2018 की रोमांटिक कॉमेडी, 'सोनू के टीटू की स्वीटी' भी शामिल हो गई है। इस फिल्म ने कार्तिक आर्यन के करियर को फिर से पटरी पर ला दिया, होली के बाद एक बार फिर बड़े पर्दे पर आएगी, मेकर्स ने कंफर्म किया है।

'सोनू के टीटू की स्वीटी' थिएटर में फिर से रिलीज होगी बॉलीवुड में थिएटर में फिर से रिलीज होने वाली फिल्मों की बढ़ती लिस्ट में 2018 की रोमांटिक कॉमेडी, 'सोनू के टीटू की स्वीटी' भी शामिल हो गई है। यह फिल्म, जिसने कार्तिक आर्यन के करियर को फिर से पटरी पर ला दिया, होली के बाद एक बार फिर बड़े पर्दे पर आएगी, मेकर्स ने कंफर्म किया है। सोमवार को, कार्तिक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह अनाउंसमेंट शेयर की। एक्टर ने फिल्म की आठवीं एनिवर्सरी पर फिल्म का एक स्पेशल वीडियो शेयर किया। पोस्टर के साथ, कार्तिक ने लिखा, 'इस शुक्रवार... बड़े पर्दे पर एक बार फिर हंसी और इमोशंस को फिर से जिएं! #SonuKeTituKiSweety 6 मार्च को थिएटर में फिर से रिलीज़ होगी!'

'सोनू के टीटू की स्वीटी' के बारे में सब कुछ 'सोनू के टीटू की स्वीटी' साल 2018 में थिएटर में आई थी। लव रंजन के डायरेक्शन और लव फिल्म्स और टी-सीरीज फिल्म्स के प्रोड्यूस की हुई इस फिल्म में नुसरत भरुचा और सनी सिंह भी अहम रोल में थे। कहानी में दोस्ती और प्यार के बीच टकराव को हल्के-फुल्के लेकिन इमोशनल तरीके से दिखाया गया था।