आलिया भट्ट थीं पेट में और मां सोनी ने पी ली थी 100 सिगरेट, एक्ट्रेस बोलीं- पता नहीं था कि...

सोनी राजदान ने बताया कि एक बार शूटिंग के दौरान उन्हें पता ही नहीं था कि वह आलिया भट्ट को लेकर प्रेग्नेंट हैं और उस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया था जिसे वह आज तक नहीं भूल पाई हैं।

आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान भी अपने समय की टैलेंटेड एक्ट्रेस रही हैं। उन्होंने अपने करियर में कई शानदार फिल्में दी हैं। अब सोनी ने हाल ही में बताया कि कैसे जब आलिया को लेकर वह प्रेग्नेंट नहीं थीं तब उन्हें पता ही नहीं था कि वह प्रेग्नेंट हैं और शूटिंग के दौरान काफी स्मोकिंग करती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे उस दौरान एक्टिंग और शूट के दौरान वह स्ट्रगल करती थीं।

सोनी ने बुनियाद और गुमराह फिल्म के दौरान के सेट से अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। उन्होंने बताया कि अब कैसे पहले के मुताबिक फिल्म इंडस्ट्री बदल गई है वर्किंग मदर्स के लिए।

जब पहली प्रेग्नेंसी में रमेश सिप्पी ने की थी मदद सोनी ने स्क्रीन से बात करते हुए बताया कि वह टीवी शो बुनियाद कर रही थीं जब वह पहली बार प्रेग्नेंट हुईं। उस शो को रमेश सिप्पी और ज्योति स्वरूप ने डायरेक्ट किया है। शो 1986 से शुरू हुआ था और इसी शो के जरिए सोनी ने टीवी डेब्यू किया था।

सोनी ने कहा, 'जब मैं बुनियाद की शूटिंग कर रही थी तो तब मैं प्रेग्नेंट थी। सिप्पी ने मेरे साथ काफी अच्छा बिहेव किया। मैं लोखंडवाला कॉम्पलेक्स में रहती थी जहां से टैक्सी तक नहीं मिलती थी शूट पर जाने के लिए। मैंने और महेश ने तब ही बतौर कपल शुरुआत की थी और मेरे पास कार भी नहीं थी। सिप्पी मेरे लिए कार भेजते थे ताकि मैं सुबह 6 बजे ट्रांसपोर्ट को लेकर परेशान ना हूं। उस दौरान लोखंडवाला डेवलेप भी नहीं हुआ था। सेट पर भी वो मुझे बेस्ट रूम देते और मेरा ध्यान रखते थे।'

सोनी और महेश फिर बेटी शाहीन के पैरेंट्स बने 1988 में। सालों बाद सोनी को पता चला कि वह दोबारा प्रेग्नेंट हैं, इस बार वह क्राइम थ्रिलर गुमराह की शूटिंग कर रही थीं और ये प्रोजेक्ट उनके पति महेश भट्ट का था।

आलिया पेट में थीं और सोनी ने पी 100 सिगरेट सोनी ने बताया कि वह एक एक्सटेन्सिव स्मोकिंग सीक्वेंस की शूटिंग कर रही थीं और तब उन्हें पता ही नहीं था कि वह दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं। वह बोलीं, ‘मैं स्मोकिंग सीन की शूटिंग कर रही थी और मैंने कुछ 100 सिगरेट स्मोक कर लिए थे 1 दिन में। मुझे पता ही नहीं था कि आलिया मेरे अंदर हैं। मैं स्मोकर नहीं हूं, लेकिन उसके बाद मुझे सिर्फ सिगरेट की ही क्रेविंग होती थी।’

प्रेग्नेंसी में शूट किया फांसी वाला सीन सोनी ने आगे कहा, ‘जब मैं आलिया को लेकर प्रेग्नेंट थी, तब मैंने वो फेमस फांसी वाला सीन भी किया था। इसके बाद एक लंबा ब्रेक था। 5 महीने बाद जब मैं आई तो मेरे कॉस्ट्यूम मुझपर फिट नहीं हो रहे थे। मेरा छोटा बंप भी आ गया था। तो फिर मुझे अपने कॉस्ट्यूम ऑल्टर करने पड़े।’