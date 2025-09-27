महेश भट्ट ने इस एक्ट्रेस को बताया बेटी आलिया से बेहतर, कहा- उनका अंदाज तो...

महेश भट्ट एक पॉपुलर फिल्ममेकर हैं। हालांकि वह अपने स्टेटमेंट्स को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं। अब उन्होंने इस एक्ट्रेस को अपनी बेटी आलिया भट्ट से बेहतर एक्ट्रेस बताया है।

महेश भट्ट जो हमेशा बेटी आलिया भट्ट की तारीफ करते हैं, उन्होंने अब कहा कि उन्हें लगता है उनकी पत्नी सोनी राजदान, आलिया से बेहतर एक्ट्रेस हैं। महेश ने खुलकर सोनी की तारीफ की है। वहीं महेश ने यह भी बताया कि आखिर क्यों उन्होंने सोनी को ज्यादा रोल नहीं दिए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने आलिया को क्या सलाह दी थी सोनी की फिल्मों को देखकर।

सोनी क्यों लगती हैं बेहतर महेश ने कहा, ‘मुझे सोनी राजदान बेहतर एक्टर लगती हैं आलिया से। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। लेकिन उनका अंदाज इतना विकसित है कि उनका लाइफ पार्टनर होने के बावजूद मैं उन्हें ज्यादा रोल नहीं दे सका क्योंकि उनके स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन्स, बॉडी लैंग्वेज वैसी नहीं हैं जिसे हम मेनस्ट्रीम इंडिया कहते हैं।’

आलिया को कहा मां की फिल्म देखो महेश ने कहा कि आपको उनका शो देखना चाहिए जो उन्होंने बीबीसी के लिए किया था। उन्होंने संजय नाग के यॉर्स ट्रूली में भी शानदार परफॉर्मेंस दी थी जिसमें मैंने कैमियो किया था। यह उस वक्त की बात है जब आलिया बैक टै बैक हिट दे रही थीं उड़ता पंजाब की तरह। मैंने कहा आलिया इससे पहले तुम खुद पर गर्व करो कि तुमसे बेहतर कोई नहीं, जाओ अपनी मां की फिल्म देखो। वह स्मार्ट हैं और उन्होंने फिल्म देखी।

सोनी का स्ट्रगल बता दें कि हाल ही में न्यूज 19 से बात करते हुए सोनी ने कहा था कि मेरी पूरी लाइफ और आज भी मैं किसी की कुछ हूं। मैं खुश हूं कि मेरे आस-पास के लोग अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मैं शुक्रगुजार हूं, लेकिन मेरी जर्नी ऐसी ही है।