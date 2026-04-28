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बाबुल का ये घर बहना…जानिए किसने लिखा था कलेजा चीर देने वाला ये गाना, रिकॉर्डिंग में रो पड़े लोग

Apr 28, 2026 11:34 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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बाबुल का ये घर बहना लिखने वाले इस गीतकार ने स्टूडियो में सभी को रुला दिया था। पिता, मां और भाई से बिछड़ने का गम बयां करता ये गीत कलेजा चीर देता है। रिकॉर्डिंग के समय रो पड़े थे म्यूजिक कंपोजर, सिंगर्स।

बाबुल का ये घर बहना…जानिए किसने लिखा था कलेजा चीर देने वाला ये गाना, रिकॉर्डिंग में रो पड़े लोग

1989 में मिथुन चक्रवर्ती और पद्मिनी कोल्हापुरे की फिल्म आई थी ‘दाता’। इस फिल्म की कहानी ने उस दौर में ऑडियंस पर खास प्रभाव छोड़ा था। एक ऐसा परिवार जो अपने उसूलों पर जीता था लेकिन अंत में बेईमानी के आगे हार जाता है। मिथुन ने कुंदन नाम का किरदार निभाया था जो अपनी बहन से प्यार करता है। जितनी शानदार इस फिल्म की कहानी थी उतना ही खूबसूरत इस फिल्म का म्यूजिक था। इसी फिल्म का गाना ‘बाबुल का ये घर बहना’ इतना इमोशनल कर देने वाला था कि इसे रिकॉर्ड करते समय म्यूजिक कंपोजर और सिंगर्स रो पड़े थे।

इस गीतकार ने लिखा था ये गाना

मिथुन चक्रवर्ती की इस फिल्म में कुल 10 गाने दिखाए गए थे। इनमें से कुछ गानों के दो वर्जन थे। जैसे ‘बाबुल का ये घर बहना’ के हैपी और सैड वर्जन थे। ये गाना किशोर कुमार और उस समय की नई सिंगर अल्का याग्निक ने गाया था। गाना जबरदस्त हिट हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं इस विदाई गाने को स्टूडियो में रिकॉर्ड करने के दौरान म्यूजिक कंपोजर आनंदजी रो पड़े थे। उसी समय अल्का याग्निक की शादी भी होनी थी। गाने के बाद माहौल इतना इमोशनल हो गया था कि हर किसी की आंखों से आंसू बह रहे थे। इस इमोशनल कर देने वाले गाने को उस समय के मशहूर गीतकार अनजान ने लिखा था।

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गीतकार ने दिए यादगार गाने

गीतकार अनजान 1950 के दशक से हिंदी फिल्मों में गाने लिख रहे थे। उन्होंने अमिताभ बच्चन पर फिल्माए कई हिट गाने लिखे थे। वो अनजान साहब ही थी जिन्होंने 'दिल तो है दिल', 'खइके पान बनारस वाला', 'लोग कहते हैं मैं शराबी हूं' जैसे गाने लिखे। वहीं अनजान ने 'बाबुल का ये घर बहना' जैसा विदाई गीत लिखकर सभी को इमोशनल कर दिया। आज भी ये गाना सुनने के बाद ऑडियंस रो पड़ती है। बेटी की विदाई का दर्द इस गीतकार ने अपने शब्दों में बयां कर दिया। खास बात ये है कि अनजान के बेटे समीर अनजान ने भी फिल्म धड़कन का विदाई गीत ‘दुल्हे का सेहरा’ लिखा था।

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म्यूजिक कंपोजर को आई अपनी बेटी की याद

आनंदजी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब 'बाबुल का ये घर बहना' रिकॉर्ड हो रहा था उस समय वो रो पड़े थे। ऐसा कहा जाता है कि उस समय विदेश में रह रही आनंदजी की बेटी की डिलेवरी होनी थी। वो बेटी के पास नहीं जा पा रहे थे। तभी ये गाना बना तो उनके मन के सारे भाव इस गाने में निकल आए। गाने की हर लाइन में पिता, मां और भाई से बिछड़ने का दर्द बयां किया गया है।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


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