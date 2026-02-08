Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडsonam kapoor shares her baby shower pics, flaunting her baby bump see here
सोनम कपूर के बेबी शावर की तस्वीरें, एक्ट्रेस ने लाइम ग्रीन आउटफिट में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप

सोनम कपूर के बेबी शावर की तस्वीरें, एक्ट्रेस ने लाइम ग्रीन आउटफिट में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप

संक्षेप:

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर की आज बेबी शावर की रस्म पूरी की गई। इस रस्म में एक्ट्रेस को लाइम ग्रीन रंग के लहंगा स्टाइल साड़ी में देखा गया था। तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें एक्ट्रेस को बेबी बंप फ्लॉन्ट करते देखा जा सकता है।

Feb 08, 2026 10:54 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर जल्द अपने दूसरे बच्चे की मां बनने वाली हैं। डिलीवरी से पहले एक्ट्रेस के लिए एक खास बेबी शावर की रस्म का आयोजन किया गया था जिसमें बॉलीवुड से उनके करीबी दोस्त यार शामिल हुए। इस रस्म की कुछ तस्वीरें सामने आ गई हैं जिसमें एक्ट्रेस को लाइम ग्रीन रंग के लहंगा स्टाइल साड़ी में देखा जा सकता है। एक्ट्रेस पोज दे रही हैं। बेबी बंप फ्लॉन्ट कर रही हैं। सोनम की बेबी शावर रस्म में करीना कपूर, भूमि पेडनेकर समेत कई सेलिब्रिटीज पहुंचे थे। इसके अलावा उनकी चचेरी बहनें अंशुला खुशी कपूर भी रश्म का हिस्सा बनीं थीं। ये रस्म अनिल कपूर के मुंबई वाले घर पर पूरी हुई।

सोनम कपूर का बेबी शावर

सोनम कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरों को रीशेयर किया है। इन तस्वीरों में एक्ट्रेस को लाइम ग्रीन फ्लोरल साड़ी में पोज करते देखा जा सकता है। उन्होंने अपने बालों का बन बनाया हुआ है और ज्वेलरी से अपने इस लुक को पूरा किया हुआ है। एक्ट्रेस बेबी बंप को फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। एक तस्वीर में उन्हें पति आनंद आहूजा के साथ रस्म पूरी करते देखा जा सकता है। अन्य एक तस्वीर में एक्टर अनुपम खेर उन्हें बधाई दे रहे हैं। एक तस्वीर में डिज़ाइनर संदीप खोसला नजर आ रहे हैं। मसाबा गुप्ता ने भी तस्वीर शेयर की है।

sonam kapoor baby showersonam kapoor baby shower

सोनम और आनंद की शादी

बता दें, सोनम कपूर और आनंद आहूजा ने कुछ साल एक दूसरे को डेट करने के बाद 2018 में शादी कर ली थी। इस शादी के बाद एक्ट्रेस ने साल 2022 में बेटे वायु को जन्म दिया था और अब वो दोबारा मां बनने वाली हैं। एक्ट्रेस ने पिछले साल जानकारी दी थी कि वो दोबारा खुशखबरी देने वाली हैं। सोनम के दूसरे बच्चे को लेकर दोनों परिवार कपूर और आहूजा में खुशियां बनाई जा रही हैं। परिवार आने वाले नन्हे मेहमान के इंतजार में बैठा है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी

