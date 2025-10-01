फिर से मां बनने वाली हैं सोनम कपूर? आनंद आहूजा के साथ जल्द अनाउंस कर सकती हैं खुशखबरी
अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर के दोबारा प्रेग्नेंट होने की खबर है। उनसे जुड़ी करीबी सोर्स के हवाले से यह जानकारी आ रही है और बताया जा रहा है कि जल्द ही वह और आनंद इसकी ऑफिशियल खबर दे सकते हैं।
सोनम कपूर ने शादी के बाद मदरहुड को एंजॉय कर रही हैं। वह एक बेटे वायु की मां हैं और खबर है कि वह जल्द फिर से खुशखबरी दे सकती हैं। बताया जा रहा है कि सोनम दोबारा प्रेग्नेंट हैं। उनका दूसरा ट्राइमेस्टर चल रहा है और वह और आनंद आहूजा जल्द ही यह खुशखबरी ऑफिशियली अनाउंस कर सकते हैं।
फैमिली में दूसरी खुशी?
सोनम कपूर ने पहले बेटे वायु को साल 2022 में जन्म दिया था। पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक वह दोबारा मां बनने वाली हैं। सोनम और आनंद के करीबी सोर्स के मुताबिक, 'सोनम का दूसरा ट्राइमेस्टर है और इस खबर से दोनों परिवार काफी खुश हैं।' हालांकि सोनम या उनकी फैमिली की तरफ से अब तक इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है।
फिल्म इंडस्ट्री से दूर हैं सोनम
सोनम कपूर ने 8 मई 2018 को आनंद आहूजा से शादी की थी। 2022 में उनके बेटे का जन्म हुआ था। सोनम शादी के बाद फिल्म फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह चुकी हैं। हालांकि 2023 में वह ब्लाइंड फिल्म में काम कर चुकी हैं। सोनम का ज्यादातर वक्त लंदन में गुजरता है। उनका ससुराल दिल्ली और एक घर मुंबई में भी है। सोनम फिल्मों में काम नहीं कर रहीं लेकिन कुछ एंडोर्समेंट और मॉडलिंग कमिटमेंट्स के लिए मुंबई आती रहती हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी अपने काम और पर्सनल लाइफ से जुड़े पोस्ट करती रहती हैं।
