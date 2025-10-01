फिर से मां बनने वाली हैं सोनम कपूर? आनंद आहूजा के साथ जल्द अनाउंस कर सकती हैं खुशखबरी

अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर के दोबारा प्रेग्नेंट होने की खबर है। उनसे जुड़ी करीबी सोर्स के हवाले से यह जानकारी आ रही है और बताया जा रहा है कि जल्द ही वह और आनंद इसकी ऑफिशियल खबर दे सकते हैं।

सोनम कपूर ने शादी के बाद मदरहुड को एंजॉय कर रही हैं। वह एक बेटे वायु की मां हैं और खबर है कि वह जल्द फिर से खुशखबरी दे सकती हैं। बताया जा रहा है कि सोनम दोबारा प्रेग्नेंट हैं। उनका दूसरा ट्राइमेस्टर चल रहा है और वह और आनंद आहूजा जल्द ही यह खुशखबरी ऑफिशियली अनाउंस कर सकते हैं।

फैमिली में दूसरी खुशी? सोनम कपूर ने पहले बेटे वायु को साल 2022 में जन्म दिया था। पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक वह दोबारा मां बनने वाली हैं। सोनम और आनंद के करीबी सोर्स के मुताबिक, 'सोनम का दूसरा ट्राइमेस्टर है और इस खबर से दोनों परिवार काफी खुश हैं।' हालांकि सोनम या उनकी फैमिली की तरफ से अब तक इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है।