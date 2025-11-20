सोनम कपूर दूसरी बार बनने वाली हैं मां, बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए दी गुड न्यूज
संक्षेप: सोनम कपूर दूसरी बार मां बनने वाली हैं। सोनम ने अपनी कुछ फोटोज शेयर कर सभी को गुड न्यूज दी है। एक्ट्रेस की इस पोस्ट पर फैंस से लेकर सेलेब्स सब उन्हें बधाई दे रहे हैं।
सोनम कपूर को लेकर काफी दिनों से खबरें आ रही थीं कि वह प्रेग्नेंट हैं। हालांकि एक्ट्रेस ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया था अभी तक। लेकिन अब एक्ट्रेस ने अपनी कुछ फोटोज शेयर की हैं जिसके जरिए उन्होंने दूसरी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की है। सोनम और आनंद अब दूसरे बेबी के पैरेंट्स बनने वाले हैं।
सोनम ने पिंक आउटफिट में अपनी कुछ फोटोज शेयर की हैं जिसमें उनका बेबी बंप साफ नजर आ रहा है। फोटोज शेयर कर सोनम ने लिखा है, मदर और किस इमोजी शेयर की है।
इस पोस्ट पर फैंस के साथ-साथ सेलेब्स की बधाई आने लगी है। प्रियंका चोपड़ा ने दोनों को बधाई दी। करीना ने लिखा, सोना और आनंद दिल इमोजी के साथ। सोनम के पति ने लिखा, डबल ट्रबल।
खास आउटफिट पहना
सोनम ने जो आउटफिट पहने फोटोज शेयर की हैं वो काफी खास है। इसे दिवंगत डिजाइनर मार्ग्रेता ने डिजाइन किया था। इस पिंक क्रिएशन को प्रिंसिस डायना ने पहना था 4 बार।
प्रोफेशनल लाइफ
सोनम की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह लास्ट फिल्म ब्लाइंड में नजर आई थीं जो साल 2023 में रिलीज हुई थी। इसके बाद से सोनम की कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई और ना ही उन्होंने कोई साइन की है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
