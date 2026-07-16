एक दिन तुम दोनों का ब्रेकअप होगा… सोनाक्षी सिन्हा ने बताया जहीर से डेटिंग पर क्या बोले थे सलमान खान
सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल दुनिया से अपना प्यार छिपा रहे थे लेकिन भाईजान सलमान को सब समझ आ गया था। उन्होंनें दोनों को वॉर्निंग दी थी कि एक दिन ब्रेकअप होगा और वे रोकर आएंगे।
सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल क्यूट कपल हैं। उनकी लवी-डवी हरकतों के वीडियो अक्सर वायरल रहते हैं। हालांकि जब दोनों डेटिंग कर रहे थे तो किसी को भनक नहीं लगने दी। हालांकि उनकी केमिस्ट्री सलमान खान से नहीं छिप पाई थी। सोनाक्षी ने बताया कि सलमान को पता लग गया था। उन्होंने यह भी कहा था कि दोनों का ब्रेकअप होगा फिर रोकर मेरे पास आओगे।
समझ गए थे सलमान
नेहा धूपिया और अंगद बेदी के चैट शो डबल डेट में सोनाक्षी और जहीर गेस्ट बनकर आए थे। उन्होंने अपने डेटिंग के दिनों की मजेदार कहानी बताई। सोनाक्षी और जहीर को मिलाने में सलमान कॉमन लिंक थे। ये दोनों डेटिंग कर रहे थे लेकिन सलमान सब भांप गए थे। जहीर बोलते हैं, 'हमारे बताने से पहले ही सलमान खान ने हमें देख लिया था। उन्हें पहले ही पता लग गया था।' सोनाक्षी बोलती हैं, 'पूरा माहौल बना था, वह मूर्ख तो हैं नहीं।
बोले- ब्रेकअप होगा तो...
सोनाक्षी बताती हैं, 'उन्होंने हमें देखा। वह जब भी मुझसे पूछते, हम मना कर देते और कहते, 'ऐसा कुछ नहीं है।' तब एक दिन वह बोले, 'देखो एक दिन तुम लोगों का ब्रेकअप होगा। तू यहां से आके रोएगी, वो वहां से आके रोयेगा। मैं तुम दोनों को बहुत प्यार करता हूं और किसी एक की साइड नहीं लेना चाहता।' हम चौंक गए क्योंकि उन्हें सब पता लग चुका था।'
सलमान बोले- दिख रहा है सब
सोनाक्षी ने बताया कि ट्रेकिंग ट्रिप के दौरान सलमान ने जहीर से कहा, 'दिख रहा है सब' तब और भी समझ में आ गया कि केमिस्ट्री उनसे छिप नहीं पा रही। यह सुनकर सोनाक्षी और जहीर झेंप गए थे।
सलमान की पार्टी में मिले थे दोनों
सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल सलमान खान की पार्टी में मिले थे। ने 7 साल की डेटिंग के बाद एक-दूसरे से शादी की। दोनों की शादी साल 2024 में हुई है। अलग धर्म होने की वजह से यह काफी चर्चा में रही थी। सोनाक्षी और जहीर ने सादगी से स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत की थी।
जहीर को सलमान ने किया था लॉन्च
सलमान खान और जहीर के पिता बचपन के दोस्त हैं। सलमान ने 2019 में जहीर को फिल्म नोटबुक से लॉन्च किया था। उनके अपोजिट मोहनीश बहल की बेटी जहीर के पिता इकबाल रतनसी बिजनसमैन और जूलर हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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