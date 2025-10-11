पति जहीर के साथ मस्जिद पहुंचीं सोनाक्षी सिन्हा, ट्रोल्स बोले- ‘सब करवाचौथ कर रहे और ये...’

सोनाक्षी सिन्हा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में सोनाक्षी सिन्हा एक मस्जिद में नजर आ रही हैं। सोनाक्षी के साथ उनके पति भी नजर आ रहे हैं। सोनाक्षी के इस पोस्ट पर कुछ लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं।

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में सोनाक्षी सिन्हा अपने पति जहीर इकबाल के साथ एक मस्जिद में नजर आ रही हैं। सोनाक्षी ने मस्जिद से तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं। सोनाक्षी सिन्हा के इस पोस्ट पर फैंस जहां कपल पर प्यार लुटा रहे हैं। वहीं, कुछ लोग सोनाक्षी सिन्हा को ट्रोल कर रहे हैं।

मस्जिद पहुंचीं सोनाक्षी सिन्हा सोनाक्षी सिन्हा ने जो तस्वीरें और वीडियो शेयर की हैं वो शेख जायेद ग्रैंड मस्जिद, अबू धाबी की हैं। सोनाक्षी सिन्हा हरे रंग का सूट पहने नजर आ रही हैं। उन्होंने दुप्पटे से अपना सिर ढका हुआ है। वहीं, जहीर ब्लैक कलर की शर्ट और कार्गो पैंट्स में नजर आ रहे हैं।

फैंस ने लुटाया सोनाक्षी सिन्हा के पोस्ट पर प्यार सोनाक्षी ने इन तस्वीरें और वीडियो के साथ कैप्शन लिखा- थोड़ा सुकून मिला, अबू धाबी में। सोनाक्षी के इस पोस्ट पर फैंस ने प्यार लुटाया है। एक ने लिखा- लोग घटिया कमेंट करना शुरू करें, उससे पहले मैं बताना चाहती हूं कि आप दोनों बहुत प्यारे हैं। एक दूसरे यूजर ने लिखा- भगवान आप दोनों को हमेशा साथ और खुश रखे।

ट्रोल्स के निशाने पर सोनाक्षी सिन्हा