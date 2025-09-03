बिना परमिशन के लगाई गई सोनाक्षी सिन्हा की फोटो, एक्ट्रेस को आया गुस्सा; बोलीं- हटाओ नहीं तो...

सोनाक्षी सिन्हा उन सेलेब में से एक हैं जो अपने से जुड़े हर मुद्दे पर अपनी बात जरूर रखती हैं। अब सोनाक्षी ने सोशल मीडिया पर कुछ ब्रांड्स को लताड़ा है जिन्होंने बिना उनकी परमिशन के उनकी फोटोज यूज की हैं।

सोनाक्षी सिन्हा ने सोशल मीडिया पर उन ब्रांड्स को लताड़ा है जो उनकी फोटोज का इस्तेमाल कर रहे हैं बिना उनकी परमिशन के। एक्ट्रेस ने लंबा पोस्ट किया है जिसे इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है। उन्होंने सबको वॉर्निंग दी है कि या तो उनकी फोटोज को बटा दें या तो फिर उनके खिलाफ वह एक्शन लेंगी। सोनाक्षी के इस पोस्ट को तब्बू का भी सपोर्ट मिला है।

सोनाक्षी ने लिखा, 'मैं वो हूं जो ऑनलाइन बहुत शॉपिंग करती हूं और मैं देखती हूं कि कई ब्रांड्स में मेरी फोटोज का इस्तेमाल किया है बिना किसी परमिशन या मेरी राय लिए बिना। ये सब कैसे एक्सेप्ट किया जा सकता है? जब एक आर्टिस्ट आपके आउटफिट या ज्वैलरी पहनता है एक पोस्ट किया जाता है जिसमें ब्रांड को क्रेडिट दिया जाता है। लेकिन उन फोटोज को अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर यूज करना कितना सही है? ये ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर नहीं किया जा रहा?'

सोनाक्षी ने आगे लिखा, 'इन चीजों को लेकर एथिकल होना चाहिए। मेरा कहना है कि इससे पहले कि मैं आपको कॉल करना शुरू करूं, मेरी फोटोज को हटा दें, या मुझे बताएं कि मैं अपना नोटिस कहां भेज सकती हूं... ये आपकी मर्जी है।'

तब्बू ने सोनाक्षी की स्टोरी को शेयर किया अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर और लिखा मेरी भी यही राय है। थैंक्यू सोनाक्षी सिन्हा। इस पर सोनाक्षी ने लिखा कि मुझे पता था कि मैं अकेले नहीं होंगी।