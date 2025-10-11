मस्जिद में जूते पहनने पर सोनाक्षी सिन्हा को किया ट्रोल, एक्ट्रेस बोलीं- ध्यान से...
सोनाक्षी सिन्हा ने अबु धाबी के मस्जिद से अपनी फोटोज शेयर की थीं। लेकिन फोटोज शेयर करने के बाद ही उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। एक ने कहा कि उन्होंने मस्जिद में जूते पहने हुए हैं।
सोनाक्षी सिन्हा हाल ही में अपने पति जहीर इकबाल के साथ अबू धाबी की शेख जायद ग्रैंड मस्जिद पहुंची। सोनाक्षी ने इस दौरान की अपनी तस्वीरें शेयर की हैं। हालांकि फोटोज शेयर करने के बाद उन्हें कुछ यूजर्स सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। एक ट्रोल ने मस्जिद के अंदर जूते पहनने पर उनकी आलोचना की, ऐसे में अब एक्ट्रेस ने ट्रोल को करारा जवाब दिया।
क्यों किया ट्रोल
दरअसल, सोनाक्षी सिन्हा के मस्जिद में जूते पहनने पर एक ने लिखा, 'जूतों के साथ मस्जिद में जाना बहुत बुरा है।'
सोनाक्षी का जवाब
इस पर सोनाक्षी ने जवाब दिया, 'इसलिए जूतों के साथ अंदर नहीं गए। ध्यान से देखो, मस्जिद के बाहर ही हैं हम। अंदर जाने से पहले उन्होंने हमें जूते रखने की जगह दिखाई और उतार दिए। इतना तो हमें भी आता है। चलिए, अब आगे बढ़िए।'
सोनाक्षी ने फोटोज शेयर कर लिखा था, ‘सुकून ढूंढा है, अबू धाबी में।’
सोनाक्षी को कई बार किया जाता ट्रोल
बता दें कि जहीर से शादी करने के बाद से सोनाक्षी को कई बार ट्रोल किया जाता है उनकी इंटरफेथ शादी को लेकर। एक इंटरव्यू के दौरान सोनाक्षी ने खुद कहा था कि उनके रिश्ते में कभी धर्म को लेकर दिक्कत नहीं आई है। उनके ससुराल वालों ने भी कभी सोनाक्षी को धर्म कन्वर्ट करने को नहीं कहा।
पिछले साल की थी शादी
सोनाक्षी ने पिछले साल जून में जहीर से शादी की थी। दोनों ने अपने घर में शादी रजिस्टर की थी। शादी में सिर्फ परिवार वाले और करीबी दोस्त शामिल हुए थे। हालांकि बाद में उन्होंने रिसेप्शन पार्टी रखी थी जिसमें सभी बॉलीवुड स्टार्स शामिल हुए थे।
