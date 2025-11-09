जहीर से शादी के बाद ऐसा है सोनाक्षी का अपने भाइयों से रिश्ता, एक्ट्रेस पूजा रूपारेल ने बताई सच्चाई
संक्षेप: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और उनके दोनों भाइयों के बीच दरार की खबर थी। लेकिन अब परिवार से जुड़ी एक्ट्रेस पूजा रूपारेल ने इसपर अपनी बात रखी है। साथ ही बताया कि जहीर असल में कैसे शख्स हैं।
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने पिछले साल परिवार की मौजूदगी में शादी कर अपने लंबे चले रिश्ते को नाम दे दिया था। इस शादी में सोनाक्षी के दोनों भाई लव और कुश सिन्हा शामिल नहीं हुए थे। ऐसी खबरें थीं कि एक्ट्रेस का परिवार उनके इस रिश्ते से खुश नहीं है। लेकिन अब परिवार की इस सदस्य दोनों के रिश्ते पर अपनी बात रखी है। शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे में काजोल की बहन छुटकी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस पूजा रूपारेल ने दरार की खबरों को अफवाह बताया है।
ऐसा सोनाक्षी का उनके भाईयों से रिश्ता
सिद्धार्थ कन्नन से बातचीत में पूजा ने कहा, “मैं गॉसिप करने नहीं आई हूं। मैं जहीर से मिली हूं और वो बेहद मज़ेदार इंसान हैं, और मुझे वो बहुत पसंद हैं। लोगों के पास शायद करने को कुछ नहीं है, तभी ऐसी बातें फैलाते हैं। लव और सोनाक्षी ने साथ में एक फिल्म निकिता रॉय में काम किया है। अगर उनके रिश्ते में दरार होती तो क्या वे साथ काम करते? पूरा परिवार द ग्रेट इंडियन कपिल शो में भी एक साथ नजर आया था। लोग बस बेवजह बातें बनाते हैं।”
दोनों के बीच प्यार
पूजा ने आगे सोनाक्षी और जहीर के रिश्ते की तारीफ करते हुए कहा, “दोनों के बीच बहुत प्यार और अपनापन है। वो एक-दूसरे को खूबसूरती से पूरा करते हैं।” इसके साथ ही पूजा ने बताया कि सोनाक्षी की मां पूनम सिन्हा उनके लिए हमेशा एक इमोशनल सपोर्ट रही हैं। “मेरी मां के निधन के बाद से पूनम आंटी ने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह संभाला है। पूरा परिवार बहुत जुड़ा हुआ और एकजुट है। लोग बस अफवाहें उड़ाते हैं।”
शादी में नहीं आए थे नजर
दरअसल, लव और कुश सिन्हा सोनाक्षी-जहीर की शादी में नजर नहीं आए। लव ने उस वक्त कहा था कि वो निजी पारिवारिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करेंगे। इसके बाद से ही ऐसी खबरें सामने आई कि भाई-बहन के इस रिश्ते में दरार आ गई है। लेकिन अब पूजा ने इसे सिर्फ अफवाह बताया।
