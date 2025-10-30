Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSonakshi Sinha Says She Believes In Nazar So Kept Her Relationship With Zaheer Iqbal Under Wraps Till Wedding
सोनाक्षी सिन्हा ने बताया आखिर क्यों छिपाया था जहीर इकबाल के साथ अपना रिश्ता, बोलीं- मैं थोड़ा...

सोनाक्षी सिन्हा ने बताया आखिर क्यों छिपाया था जहीर इकबाल के साथ अपना रिश्ता, बोलीं- मैं थोड़ा...

संक्षेप: सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने शादी से पहले लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट किया था। दोनों 7 साल तक रिलेशनशिप में थे, अब सोनाक्षी ने बताया कि आखिर क्यों उन्होंने रिलेशन छिपाया था।

Thu, 30 Oct 2025 03:49 PMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की जोड़ी बॉलीवुड की अब फेवरेट जोड़ी में से एक बन गई है। दोनों को साथ में फैंस काफी पसंद करते हैं। हालांकि सोनाक्षी और जहीर ने अपने रिलेशन को सबसे काफी समय तक छिपाकर रखा था। 7 साल तक दोनों ने एक-दूसरे को डेट किया, लेकिन किसी को भनक भी नहीं पड़ने दी। अब सोनाक्षी ने बताया कि आखिर क्यों उन्होंने इतने समय तक जहीर के साथ अपना रिलेशन छिपाया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रिलेशन क्यों छिपाया

ट्विंकल खन्ना और काजोल के शो टू मच में सोनाक्षी ने कहा, 'मैंने अपना रिलेशनशिप छिपाकर रखा क्योंकि मैं थोड़ा नजर पर विश्वास करती हूं। सच बताऊं तो मैं तब तक किसी को नहीं बताना चाहती थी जब तक की मैं शादी ना कर लूं।'

जहीर कैसे आए पसंद

सोनाक्षी ने कहा, 'जब मैंने जहीर को देखा तो एक इंस्टैंट क्लिक हो गया था। मैं जान गई थी कि मुझे अपनी पूरी लाइफ इस शख्स के साथ बितानी है। मैंने फिर एक हफ्ते में जहीर को आई लव यू बोल दिया था और उन्हें लगा मैं पागल हूं। उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया और कहा कि यार मुझे लगता है वह कन्फ्यूज है और पागल है।'

सोनाक्षी ने आगे कहा, ‘एक महीने के अंदर मैंने कहा मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगी और फिर 7 साल बाद हमने शादी की। मैंने कभी ऐसा किसी को लेकर फील नहीं किया और जब किया तो मैं अपनी फीलिंग्स नहीं छिपाती। जहीर भी फिर भागे नहीं और हम साथ हो गए।’

बता दें कि सोनाक्षी और जहीर ने पिछले साल 21 जून को शादी ती थी अपने मुंबई वाले घर में। शादी में सिर्फ परिवार वाले और करीबी दोस्त शामिल थे।

प्रोफेशनल लाइफ

सोनाक्षी की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह अब तेलुगु फिल्म जटाधारा में नजर आने वाली है। फिल्म 7 नवंबर को रिलीज होगी जिसमें उनके साथ सुधीर बाबू और शिल्पा शिरोडकर हैं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Sonakshi Sinha Zaheer Iqbal

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।