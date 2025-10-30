सोनाक्षी सिन्हा ने बताया आखिर क्यों छिपाया था जहीर इकबाल के साथ अपना रिश्ता, बोलीं- मैं थोड़ा...
संक्षेप: सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने शादी से पहले लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट किया था। दोनों 7 साल तक रिलेशनशिप में थे, अब सोनाक्षी ने बताया कि आखिर क्यों उन्होंने रिलेशन छिपाया था।
सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की जोड़ी बॉलीवुड की अब फेवरेट जोड़ी में से एक बन गई है। दोनों को साथ में फैंस काफी पसंद करते हैं। हालांकि सोनाक्षी और जहीर ने अपने रिलेशन को सबसे काफी समय तक छिपाकर रखा था। 7 साल तक दोनों ने एक-दूसरे को डेट किया, लेकिन किसी को भनक भी नहीं पड़ने दी। अब सोनाक्षी ने बताया कि आखिर क्यों उन्होंने इतने समय तक जहीर के साथ अपना रिलेशन छिपाया था।
रिलेशन क्यों छिपाया
ट्विंकल खन्ना और काजोल के शो टू मच में सोनाक्षी ने कहा, 'मैंने अपना रिलेशनशिप छिपाकर रखा क्योंकि मैं थोड़ा नजर पर विश्वास करती हूं। सच बताऊं तो मैं तब तक किसी को नहीं बताना चाहती थी जब तक की मैं शादी ना कर लूं।'
जहीर कैसे आए पसंद
सोनाक्षी ने कहा, 'जब मैंने जहीर को देखा तो एक इंस्टैंट क्लिक हो गया था। मैं जान गई थी कि मुझे अपनी पूरी लाइफ इस शख्स के साथ बितानी है। मैंने फिर एक हफ्ते में जहीर को आई लव यू बोल दिया था और उन्हें लगा मैं पागल हूं। उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया और कहा कि यार मुझे लगता है वह कन्फ्यूज है और पागल है।'
सोनाक्षी ने आगे कहा, ‘एक महीने के अंदर मैंने कहा मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगी और फिर 7 साल बाद हमने शादी की। मैंने कभी ऐसा किसी को लेकर फील नहीं किया और जब किया तो मैं अपनी फीलिंग्स नहीं छिपाती। जहीर भी फिर भागे नहीं और हम साथ हो गए।’
बता दें कि सोनाक्षी और जहीर ने पिछले साल 21 जून को शादी ती थी अपने मुंबई वाले घर में। शादी में सिर्फ परिवार वाले और करीबी दोस्त शामिल थे।
प्रोफेशनल लाइफ
सोनाक्षी की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह अब तेलुगु फिल्म जटाधारा में नजर आने वाली है। फिल्म 7 नवंबर को रिलीज होगी जिसमें उनके साथ सुधीर बाबू और शिल्पा शिरोडकर हैं।
