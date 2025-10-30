क्यों ट्रोल्स को जवाब देती हैं सोनाक्षी सिन्हा? बोलीं- कोई बेवकूफ है जो कहीं…
संक्षेप: टू मच विद ट्विंकल एंड काजोल के लेटेस्ट एपिसोड में सोनाक्षी सिन्हा मेहमान बनकर पहुंचीं। इस एपिसोड के दौरान सोनाक्षी सिन्हा ने बताया कि क्यों वो कुछ ट्रोल्स को जवाब देती हैं।
अमेजन प्राइम वीडियो के चैट शो टू मच विद ट्विंकल एंड काजोल के लेटेस्ट एपिसोड में सोनाक्षी सिन्हा मेहमान बनकर पहुंचीं। सोनाक्षी सिन्हा उन चुनिंदा हिरोइनों में से एक हैं जो खुलकर अपनी बात करते हैं। सोनाक्षी सिन्हा कई बार ट्रोल्स को अपने बेबाक अंदाज से शांत भी करा देती हैं। अब इस एपिसोड में सोनाक्षी सिन्हा ने ट्रोल्स के बारे में बात की। उन्होंने ये भी बताया कि क्यों वो कई बार ट्रोल्स को जवाब देती हैं।
ट्रोल्स को क्यों जवाब देती हैं सोनाक्षी सिन्हा
सोनाक्षी से पूछा गया कि क्या वो हेट कमेंट्स पर रिएक्ट करती हैं। सोनाक्षी ने काजोल को बताया, “मैं बहुत कम जवाब देती हूं, लेकिन जब देती हूं, इसका मतलब है कि आपने मुझे उतना परेशान कर दिया है। वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं नजरअंदाज कर देती हूं। मेरे लिए निगेटिविटी बंद करना आसान है, ऐसा हो जाता है कि अब्बे, तू है कौन? तूने मुझे कैसे बोला? आप कोई बेवकूफ हैं जो कहीं पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हैं और मेरे से उस तरह से बात कर रहे हैं। चल मैं दिखाती हूं।”
ट्रोल्स को हैंडल करने में प्रो हैं सोनाक्षी सिन्हा
इस एपिसोड के दौरान ट्विंकल खन्ना ने सोनाक्षी के कुछ जवाब पढ़े जो उन्हें ट्रोल्स को दिए थे। ट्विंकल ने कहा कि ट्रोल्स को हैंडल करने में सोनाक्षी सिन्हा प्रो हैं।
ट्विंकल ने पढ़े सोशल मीडिया कमेंट्स
एक यूजर ने कमेंट करके लिखा था- मैं सम्मान में तुम्हें आंटी बुलाया, तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया। इसपर जवाब देते हुए सोनाक्षी ने लिखा- मैं तुम्हें दोबारा ब्लॉक करने के लिए अनब्लॉक कर दूंगी। एक यूजर ने लिखा था- आपके कैप्शन आपकी फिल्मों से ज्यादा मजेदार होते हैं। इसपर सोनाक्षी ने लिखा था क्योंकि मैं मजेदार इंसान हूं, शायद इसलिए।
