तीन साल बाद ही खराब होने लगा था सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का रिश्ता, एक्ट्रेस बोलीं…

तीन साल बाद ही खराब होने लगा था सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का रिश्ता, एक्ट्रेस बोलीं…

संक्षेप:

सोनाक्षी सिन्हा ने बताया कि जहीर इकबार के साथ रिलेश्नशिप में आने के तीन साल बाद बहुत चीजें हुईं। उनका रिश्ता खराब होने लगा। ऐसे में उन्होंने कपल थेरेपी ली थी।

Dec 05, 2025 06:10 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी को एक साल पूरा हो गया है। सोनाक्षी ने हाल ही में दिए पॉडकास्ट में बताया कि जब वह जहीर को डेट कर रही थीं तब उनके रिश्ते में कई सारे परेशानियां आई थीं। आखिरकार उन दोनों को कपल थेरेपी के लिए जाना पड़ा था और फिर उनका रिश्ता मजबूत हुआ था।

सोहा अली खान के पॉडकास्ट में सोनाक्षी ने कहा, “हमारे रिश्ते के 3 साल पूरे होने पर एक ऐसा दौर आया था जब हम एक-दूसरे के बाल नोचना चाहते थे। हम दूसरे इंसान के नजरिए को समझ ही नहीं पा रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं हम ये बात जानते थे कि हमें इसे किसी भी तरह इसे ठीक करना है और हमने फिर कपल थेरेपी लेना का फैसला लिया। जहीर ने ही सजेस्ट किया था। उसने कहा, ‘मैं चाहता हूं कि यह रिश्ता किसी भी कीमत पर चले। मैंने कपल थेरेपी के बारे में सुना है, चलो कोशिश करते हैं।’”

सोनाक्षी ने याद करते हुए कहा, “और मैं इसके लिए तैयार थी। मुझे खुशी है कि मैं थी क्योंकि मुझे लगता है कि 2 सेशन में ही हमारा रिश्ता वापस ट्रैक पर आ गया था और इससे एक-दूसरे को समझने में बहुत मदद मिली थी कि दूसरा इंसान कैसे सोचता है और वो जो कह रहा है वह वह नहीं है जो वा चाहता है और आप जानते है जिस तरह से वह कह रहा है... ये छोटी-छोटी बातें। कुछ बातों को पर्सनली न लेना, यह समझना कि वह इंसान कहां से आ रहा है, बहुत सारे अलग-अलग फैक्टर्स ने हमें एक-दूसरे को बेहतर ढंग से समझने में मदद की। सिर्फ 2 सेशन में! सच में बस इतना ही लगा।”

