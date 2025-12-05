तीन साल बाद ही खराब होने लगा था सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का रिश्ता, एक्ट्रेस बोलीं…

संक्षेप: सोनाक्षी सिन्हा ने बताया कि जहीर इकबार के साथ रिलेश्नशिप में आने के तीन साल बाद बहुत चीजें हुईं। उनका रिश्ता खराब होने लगा। ऐसे में उन्होंने कपल थेरेपी ली थी।

एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी को एक साल पूरा हो गया है। सोनाक्षी ने हाल ही में दिए पॉडकास्ट में बताया कि जब वह जहीर को डेट कर रही थीं तब उनके रिश्ते में कई सारे परेशानियां आई थीं। आखिरकार उन दोनों को कपल थेरेपी के लिए जाना पड़ा था और फिर उनका रिश्ता मजबूत हुआ था।

सोहा अली खान के पॉडकास्ट में सोनाक्षी ने कहा, “हमारे रिश्ते के 3 साल पूरे होने पर एक ऐसा दौर आया था जब हम एक-दूसरे के बाल नोचना चाहते थे। हम दूसरे इंसान के नजरिए को समझ ही नहीं पा रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं हम ये बात जानते थे कि हमें इसे किसी भी तरह इसे ठीक करना है और हमने फिर कपल थेरेपी लेना का फैसला लिया। जहीर ने ही सजेस्ट किया था। उसने कहा, ‘मैं चाहता हूं कि यह रिश्ता किसी भी कीमत पर चले। मैंने कपल थेरेपी के बारे में सुना है, चलो कोशिश करते हैं।’”