सोनाक्षी सिन्हा बोलीं- 'मेरे फ्यूचर बच्चों को...', राजीव और सोनिया गांधी की पुरानी तस्वीर पर एक्ट्रेस का मजेदार कमेंट
सोनाक्षी सिन्हा ने एक पोस्ट अपनी इंस्टा स्टोरी पर री-शेयर किया है। इस पोस्ट में राजीव और सोनिया गांधी की एक पुरानी तस्वीर की बात हो रही है। इस बारे में बात करते हुए सोनाक्षी सिन्हा ने कहा कि उनके फ्यूचर बच्चों को कोई अंदाजा नहीं है कि आगे उन्हें क्या देखना है।
सोनाक्षी सिन्हा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट री-शेयर किया है। इस पोस्ट में राजीव गांधी और सोनिया गांधी की उस पुरानी तस्वीर की बात हो रही है जहां सोनिया गांधी अपने पति राजीव गांधी की गोद में बैठी हैं। सोनाक्षी ने ये पोस्ट री-शेयर करते हुए एक मजेदार कमेंट किया है। उन्होंने कहा कि उनके आने वाले बच्चों को कोई अंदाजा नहीं है कि उन्हें क्या देखना है।
सोनाक्षी ने जो पोस्ट री-शेयर किया है उसमें क्या लिखा है?
सोनाक्षी सिन्हा ने woemaniyah नाम की यूजर का पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इस पोस्ट की पहली स्लाइड में लिखा है- तो अंकल अपना आपा खो रहे हैं क्योंकि सोनिया गांधी लंच पर राजीव गांधी की गोद में बैठती थीं? जरा सोचिए, आपके उस मटर के दाने जैसे छोटे दिमाग में कितनी कम समझ है, और आप प्रेमहीन, पितृसत्तात्मक शादियों के जाल में इस कदर उलझे हुए हैं कि पति-पत्नी का एक-दूसरे पर प्यार लुटाना आपको कोई सामाजिक अपराध जैसा लगता है।
सोनाक्षी सिन्हा ने क्या कहा?
सोनाक्षी ने यही स्लाइड अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। इसको शेयर करते हुए सोनाक्षी सिन्हा ने लिखा- बाप रे! मेरे फ्यूचर बच्चों को कोई आइडिया नहीं है कि उन्हें क्या देखना है। तैयार हो जाओ बच्चों (आप अभी जहां भी हैं)।
राहुल गांधी ने अपने माता-पिता के प्यार के बारे में क्या बताया था?
बता दें, सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' हाल ही में पब्लिश हुई है। इस किताब के रिलीज होने के बाद इसी किताब की चर्चा है। इस किताब में सोनिया गांधी ने अपनी और राजीव गांधी की कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं। सोनिया गांधी की किताब लॉन्च के मौके पर राहुल गांधी ने अपने बचपन की यादें शेयर की थीं। उन्होंने बताया था, "पापा होते थे, और पापा की गोद में मां बैठ जाती थीं…अब, मुझे लगा कि ये नॉर्मल चीज है। तो मैं अपने दोस्तों के घर जाता था, लेकिन उनके माता-पिता ऐसा नहीं करते थे, मैं अपने दोस्तों से पूछता था कि क्या चल रहा है? आपकी मां आपके पिता की गोद में क्यों नहीं बैठ रही हैं?"
इस बात पर हो गई थी सोनिया गांधी और राजीव गांधी की लड़ाई
राहुल गांधी ने बताया था कि उनकी बहन प्रियंका ने भी माता-पिता को खुलकर एक-दूसरे के प्रति प्यार व्यक्त करते देखा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने केवल एक बार अपने माता-पिता को लड़ते देखा था। वो लड़ाई तब हुई थी जब राजीव गांधी फोन पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से बात कर रहे थे। सोनिया उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही थीं और उन्हें अपनी बात कई बार दोहरानी पड़ रही थी। राहुल कहते हैं, "पापा तनाव में आ गए और इसी बात पर झगड़ा हो गया था।"
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
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विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
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फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना