प्रेग्नेंसी की अफवाहों पर सोनाक्षी सिन्हा बोलीं- सबसे लंबी प्रेग्नेंसी का वर्ल्ड रिकॉर्ड
संक्षेप: सोनाक्षी सिन्हा के प्रेग्नेंसी की अफवाह काफी समय से चर्चा में है। एक्ट्रेस ने अब इस मामले पर अपना रिएक्शन दिया है वो भी काफी अलग तरीके से। एक्ट्रेस ने अपनी फोटोज शेयर कर जानें क्या कहा है।
सोनाक्षी सिन्हा उन सेलेब में से हैं जो खुद को लेकर अगर कोई अफवाह आती है तो उस पर जरूर रिएक्ट करती हैं। वह ट्रोल्स को करारा जवाब देने में भी पीछे नहीं हटती हैं। अब कुछ दिनों से सोनाक्षी की प्रेग्नेंसी की खबरें भी आ रही हैं जिस पर एक्ट्रेस ने कुछ इस तरह रिएक्ट किया है जो किसी ने सोचा नहीं होगा।
सोनाक्षी बोलीं सबसे लंबी प्रेग्नेंसी
सोनाक्षी ने दरअसल, इंडियन लुक में अपनी फोटोज शेयर की है। फोटोज शेयर कर सोनाक्षी ने लिखा, 'वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे लंबी प्रेग्नेंसी का ह्यूमन हिस्ट्री(16 महीने और उससे ज्यादा, हमारी प्यारी और हाइपर इंटेलीजेंट मीडिया द्वारा) बस मिड सेक्शन में हाथ रखा है। लास्ट स्लाइड में जाइए हमारे रिएक्शन देखने के लिए और इस दिवाली चमकते रहो।'
जहीर ने भी लिए मजे
वहीं इससे पहले बुधवार को एक इवेंट के दौरान जब सोनाक्षी और उनके पति जहीर इकबाल पैपराजी के सामने पोज देने आए तब जहीर ने मस्ती करते हुए एक्ट्रेस का पेट टच किया और कहा आराम से। इस पर सोनाक्षी उन्हें मारती हैं और कहती हैं कि मजाक कर रहे हैं। दोनों ने इनडायरेक्टली प्रेग्नेंसी की खबर को गलत बता दिया है।
प्रोफेशनल लाइफ
सोनाक्षी की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह अब जटाधारा में नजर आने वाली हैं जिसमें उनके साथ सुधीर बाबू और दिव्या खोसला भी हैं। फिल्म 7 नवंबर 2025 को रिलीज होगी।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
