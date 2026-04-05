पूनम सिन्हा ने बेटी सोनाक्षी सिन्हा की प्रेग्नेंसी की अफवाहों पर दिया जवाब, कहा- 'कितनी बार नानी बना दिया हमको'
साल 2025 में सोनाक्षी सिन्हा ने प्रेग्नेंसी की खबरों को लेकर चर्चा में आईं थीं। प्रेग्नेंसी की अफवाहों को तब हवा दी, जब वह मुंबई के एक इवेंट में एक शानदार लाल रंग की ड्रेस पहनकर नजर आईं। एक्ट्रेस को देख लोगों ने अंदाजा लगाया कि वो अपने हाथों से अपना बेबी बंप छिपाने की कोशिश कर रही थीं।
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने एक्टर जहीर इकबाल संग 23 जून 2024 को शादी की थी। दोनों की शादी काफी सुर्खियों में रही थी। इस शादी की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं थी। शादी के बाद दोनों अपनी शादी को एंजॉय कर रहे हैं। दोनों अक्सर अपने वीडियोज और तस्वीरों के जरिए फैंस के साथ जुड़े रहते हैं। वहीं, साल 2025 में सोनाक्षी सिन्हा ने प्रेग्नेंसी की खबरों को लेकर चर्चा में आईं थीं। प्रेग्नेंसी की अफवाहों को तब हवा दी, जब वह मुंबई के एक इवेंट में एक शानदार लाल रंग की ड्रेस पहनकर नजर आईं। एक्ट्रेस को देख लोगों ने अंदाजा लगाया कि वो अपने हाथों से अपना बेबी बंप छिपाने की कोशिश कर रही थीं। हालांकि, बाद में सोनाक्षी और जहीर इकबाल दोनों ने ही इन अफवाहों का मजाक उड़ाया था। वहीं, अब सोनाक्षी की मां, पूनम सिन्हा ने इन अटकलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
सोनाक्षी की प्रेग्नेंसी की अफवाहों पर बोलीं मां पूनम
पूनम सिन्हा ने एक इवेंट में इंस्टेंट बॉलीवुड के साथ बातचीत के दौरान, उस पल को याद किया जब उन्होंने बेटी सोनाक्षी को अपनी जिंदगी में शामिल किया। उन्होंने कहा, 'वह पल तो सबसे अच्छा पल था हमारी जिंदगी का जब हमारे घर में बेटियां आईं। मुझे लगता है जिंदगी बेटियों के बिना कुछ भी नहीं है। बेटियों का होना बहुत जरूरी है।' पूनम ने सोनाक्षी की प्रेग्नेंसी की अफवाहों पर कहा, 'पता नहीं कितनी बार नानी बना दिया हमको। लेकिन चलो, वो खुशी भी हमको मिलेगी, जरूर मिलेगी वो खुशी।'
जहीर और सोनाक्षी की शादी
जहीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा ने अपने रिश्ते को ऑफिशियल करने और शादी करने से पहले सात साल तक एक-दूसरे को डेट किया। दोनों पहली बार 2013 में सलमान खान की एक पार्टी में मिले थे। हालांकि, 2017 में ‘ट्यूबलाइट’ की आफ्टर-पार्टी के दौरान ही उन्हें एक-दूसरे के लिए कुछ महसूस हुआ और वे घंटों तक बातें करते रहे।
सिविल मैरिज
इस जोड़े ने 2024 में, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत एक सिविल मैरिज सेरेमनी में, सोनाक्षी के मुंबई स्थित घर पर शादी की। यह शादी एक निजी समारोह था जिसमें केवल करीबी दोस्त और परिवार के लोग ही शामिल हुए थे। बाद में, उन्होंने अपने इंडस्ट्री के दोस्तों के लिए मुंबई में एक शानदार रिसेप्शन का आयोजन किया।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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