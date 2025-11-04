इसलिए ससुराल वालों के साथ रहती हैं सोनाक्षी सिन्हा, ऐसा है सासू मां के साथ रिश्ता

संक्षेप: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने हाल में बताया कि वो अपने ससुराल वालों के साथ रहती हैं। एक्ट्रेस ने सास के साथ अपने रिश्ते के बारे में भी बात की। सोनाक्षी ने बताया कि उन्हें खाना बनाना नहीं आता है।

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की जोड़ी फैंस के बीच हमेशा चर्चा में रहती है, चाहे वो उनकी रोमांटिक तस्वीरें हों या फिर मस्ती भरे रील्स। लेकिन फैंस को यह जानकर और भी खुशी हुई होगी कि सोनाक्षी का अपने ससुराल वालों के साथ रिश्ता भी बेहद मज़बूत और प्यारा है। शादी के बाद एक इंटरव्यू में सोनाक्षी ने खुलासा किया कि उन्होंने ससुराल वालों के साथ रहने का फैसला खुद लिया था, जबकि जहीर ने तो उनसे अलग रहने का विकल्प भी पूछा था!

जॉइंट फैमिली में रहने की इच्छा सोनाक्षी सिन्हा ने हाल ही में हर्ष लिंबाचिया के यूट्यूब चैनल भारती टीवी पर बातचीत के दौरान बताया कि वह जहीर के परिवार के साथ रहती हैं और उनके साथ छुट्टियां भी मनाने जाती हैं। उन्होंने बताया कि वे एक दूसरे से जुड़ा परिवार हैं और साथ में खूब मस्ती करते हैं। सोनाक्षी ने बताया, “हां, हम साथ में छुट्टियों पर जाते हैं। वो सब बहुत मस्तमौला हैं, और खूब मज़ा करते हैं। यह एक बहुत ही करीब का परिवार है।”

ससुराल वालों के साथ रहने का फैसला उन्होंने आगे बताया कि शादी से पहले जहीर ने उनसे पूछा था कि क्या वह ससुराल वालों से अलग रहना चाहेंगी, लेकिन सोनाक्षी ने कहा, “जहीर ने शादी से पहले मुझसे पूछा था कि क्या मैं अपने ससुराल वालों से अलग रहना चाहती हूं, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने उनसे कहा, 'मैं उनके साथ रहूंगी अगर तुम्हें जाना है, तो तुम जाओ'।”

सोनाक्षी को नहीं आता खाना बनाना सोनाक्षी ने आगे कहा, “मैं बिल्कुल भी खाना नहीं बनाती। मेरी मां बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, और उनकी इकलौती चिंता यह है कि उनकी बेटी को खाना बनाना नहीं आता। मेरी सास को भी खाना बनाना नहीं आता और वो कहती हैं कि 'तू सही घर पे आई है।' मुझे खाने का शौक है, पर पकाने का नहीं।”