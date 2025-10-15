Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSonakshi Sinha hides stomach pregnancy rumors hype on social media after this video

वीडियो: कभी दुपट्टे तो कभी हाथ से छिपाया पेट, अब सोनाक्षी सिन्हा की प्रेग्नेंसी की चर्चा

संक्षेप: सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल एक इवेंट में साथ नजर आए तो इससे वीडियो वायरल हो गया। वीडियो के आधार पर लोग सोनाक्षी की प्रेग्नेंसी के कयास लगा रहे हैं।

Wed, 15 Oct 2025 08:41 AMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
वीडियो: कभी दुपट्टे तो कभी हाथ से छिपाया पेट, अब सोनाक्षी सिन्हा की प्रेग्नेंसी की चर्चा

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा जब एक फैशन शो में अपने पति जहीर इकबाल के साथ पहुंचीं तो उनकी तस्वीरों ने उनकी प्रेग्नेंसी की अफवाहों को हवा दे दी। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल फैशन डिजाइनर विक्रम फडनीस के फैशन शो का हिस्सा बने थे जो कि उनके इंडस्ट्री में 35 साल पूरे होने को सेलिब्रेट करने के लिए आयोजित किया गया था। इस फैशन शो में कुल मिलाकर 100 मॉडल्स ने नए पुराने आफटफिट में रैंप वॉक किया और सोनाक्षी सिन्हा रेड कलर के आउटफिट में सबका ध्यान खींचती नजर आईं।

कभी दुपट्टे, कभी हाथ से छिपाया बंप

सोनाक्षी सिन्हा लाल रंग के खूबसूरत फूलों वाले सूट में बला की खूबसूरत लग रही थीं। एक्ट्रेस ने जब अपने पति जहीर इकबाल के साथ इस इवेंट के लिए पापाराजी के साथ फोटोशूट करवाया, तो ज्यादातर वक्त वो कभी दुपट्टे तो कभी हाथ से अपने बेट को कवर करती दिखीं। यह बात सोशल मीडिया पर नोटिस की गई और कमेंट सेक्शन में लोगों के कयासों की झड़ी लग गई कि शायद सोनाक्षी प्रेग्नेंट हैं और बार-बार अपना बेबी बंप कवर करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है?

कमेंट बॉक्स में शुरू हुई कयासबाजी

ना तो सोनाक्षी और ना ही जहीर इकबाल ने अभी तक अपनी प्रेग्नेंसी का अनाउंटमेंट किया है। पिछली बार जब ऐसी अफवाह उड़ी थी तो सोनाक्षी सिन्हा ने साफ किया था कि वो प्रेग्नेंट नहीं हैं, बस मोटी हो गई हैं। हालांकि यह साल 2024 की बात है, तब से लेकर अभी तक काफी वक्त बीत चुका है। बात सोनाक्षी सिन्हा के वीडियो पर लोगों के रिएक्शन की करें तो एक यूजर ने लिखा, "मुझे लगता है वो प्रेग्नेंट है।" एक शख्स ने लिखा- वो ग्लो कर रही है और जहीर उसे बहुत अच्छे से संभाल रहा है।

कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में यह सवाल किया है कि क्या सोनाक्षी सिन्हा प्रेग्नेंट हैं? हालांकि इस सवाल का सही जवाब तो उसी वक्त मिल पाएगा जब जहीर या सोनाक्षी खुद अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान करेंगे। तब तक सोशल मीडिया पर कयासों का दौर जारी है।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Sonakshi Sinha

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।