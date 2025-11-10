Jatadhara Box Office: वीकेंड पर नहीं चला सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म का जादू, रविवार को कमाए सबसे कम

Hindustan Hindi News
Mon, 10 Nov 2025 06:14 AMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों अपनी फिल्म जटाधारा को लेकर खबरों में बनी हुई हैं। माइथोलॉजिकल सुपरनैचुरल फिल्म ऑडियंस को खास पसंद नहीं आ रही है। फिल्म शुक्रवार को रिलीज के बाद अपने पहले वीकेंड में अच्छी कमाई नहीं कर पाई है। इस फिल्म को देखने ऑडियंस ओ थिएटर तक ला पाना सोनाक्षी और मेकर्स के लिए मुश्किल हो गया है। अगर कमाई की बात करें तो फिल्म ने वीकेंड पर एकदम फीकी कमाई की है। फिल्म तीन दिन में सिर्फ 3 करोड़ ही कमा पाई है।

बॉक्स ऑफिस

जटाधारा की कमाई की बात करें तो पहले दिन 1.7 करोड़, शनिवार को यानी दूसरे दिन 1.7 और तीसरे दिन रविवार को शुरुआती आंकड़ो के हिसाब से फिल्म सिर्फ 99 लाख कमा पाई है. कुल कमाई 3.13 करोड़ ही जुटा पाई है. इस फिल्म में से ऑडियंस को उम्मीदें थीं. सोनाक्षी अलग किरदार में नजर आई थीं. सुधीर बाबू, शिल्पा शिरोडकर जैसे एक्टर्स इस फिल्म का हिस्सा थे, इसके बावजूद ये फिल्म कमाई नहीं कर पा रही है।

नहीं पसंद आ रही फिल्म

जटाधरा को फिल्म को क्रिटिक्स से अच्छे रिव्यू नहीं मिले हैं और न ही यह ऑडियंस की उम्मीदों पर खरी उतर पाई है। शुरुआती आंकड़ें बताते हैं कि वीकेंड में 'वर्ड-ऑफ-माउथ' भी फिल्म को खास फायदा नहीं दिला पाया है। सोनाक्षी सिन्हा और बाकी कलाकारों की कोशिशों के बावजूद, फिल्म का कलेक्शन धीमा बना हुआ है। फिल्म की कहानी, जिसमें साइंस, आस्था और रहस्यवाद के बीच तनाव को दिखाया गया है, ऑडियंस को सिनेमाघरों तक खींचने में असफल रही है। वीकेंड में सिर्फ 2 करोड़ की कमाई दिखाती है कि आने वाले दिनों में फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस पर टिके रहना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।

Sonakshi Sinha

