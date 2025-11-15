Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSonakshi Sinha Excited to visit Mosque Husband Zaheer Iqbal says not taking her there to convert her
सोनाक्षी सिन्हा मस्जिद जाने के लिए हुईं उत्साहित, पति जहीर बोले- धर्म परिवर्तन के लिए नहीं ले जा रहा

सोनाक्षी सिन्हा मस्जिद जाने के लिए हुईं उत्साहित, पति जहीर बोले- धर्म परिवर्तन के लिए नहीं ले जा रहा

संक्षेप: सोनाक्षी सिन्हा और उनके पति जहीर इकबाल की केमिस्ट्री फैंस को बहुत पसंद है। अब सोनाक्षी और जहीर ने एक व्लॉग बनाया है जिसमें सोनाक्षी मस्जिद जाने के लिए उत्साहित नजर आ रही हैं। वहीं, जहीर कहते नजर आ रहे हैं कि वो उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए नहीं ले जा रहे हैं।

Sat, 15 Nov 2025 07:31 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल के बीच की केमिस्ट्री फैंस को बहुत पसंद आती है। दोनों अक्सर एक दूसरे की टांग-खिंचाई और एक दूसरे से हंसी-माजक करते नजर आते हैं। हालांकि, कई बार इस जोड़ी को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है, लेकिन सोनाक्षी और जहीर कई बार ट्रोल्स को जवाब देते हैं। अब सोनाक्षी और जहीर ने यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में जहीर ट्रोल्स को ही ट्रोल करते नजर आ रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सोनाक्षी और जहीर का व्लॉग

फैंस की फेवरेट जोड़ी हाल ही में अबू धाबी गए थे। कपल एक प्रमोशनल ट्रिप के लिए अबू धाबी गए थे। वीडियो में सोनाक्षी मस्जिद जाने के लिए उत्साहित नजर आईं। इसी बात पर जहीर ट्रोल्स को ट्रोल करते नजर आए। उन्होंने कहा कि वो सोनाक्षी का धर्म परिवर्तन कराने के लिए वहां नहीं ले जा रहे हैं।

मस्जिद जाने के लिए उत्साहित हुईं सोनाक्षी

व्लॉग में सोनाक्षी कहती हैं, “आज हम अबू धाबी में हैं, और हमारी यात्रा असाधारण होने वाली है। अबू धाबी टूरिज्म ने हमें शहर की खूबसूरती देखने के लिए बुलाया है, और उन्होंने हमारे लिए एक शानदार यात्रा कार्यक्रम तैयार किया है।” इसके बाद सोनाक्षी बताती हैं कि उनका पहला स्टॉप होगा शेख जायद ग्रैंड मस्जिद।

जहीर ने किया मजेदार कमेंट

सोनाक्षी सिन्हा कहती हैं, “मैं बहुत उत्साहित हूं क्योंकि ये पहली बार है कि मैं मस्जिद के अंदर जाउंगी। मैं मंदिर और चर्च गई हूं, लेकिन मस्जिद कभी नहीं।” सोनाक्षी की इस बात पर जहीर वीडियो में कहते हैं- सफाई के लिए बात दूं, मैं इन्हें धर्म परिवर्तन के लिए नहीं ले जा रहा हूं। हम उसे देखने जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। इसके बाद सोनाक्षी कहती हैं- स्पेशल मैरिज एक्ट, जिंदाबाद!

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Sonakshi Sinha

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।