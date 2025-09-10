अजय देवगन की सन ऑफ सरदार 2 का हिस्सा नहीं होने पर सोनाक्षी सिन्हा बोलीं- आप बुरा नहीं...

सोनाक्षी सिन्हा सन ऑफ सरदार का हिस्सा रही थीं जो सुपरहिट थी, लेकिन दूसरे पार्ट में सोनाक्षी को नहीं लिया गया। दूसरे पार्ट में सोनाक्षी की जगह मृणाल ठाकुर थीं। इस पर अब सोनाक्षी ने अपनी बात रखी है।

अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 में एक्टर के साथ इस बार मृणाल ठाकुर थीं। वहीं फिल्म के पहले पार्ट में अजय और सोनाक्षी सिन्हा लीड रोल में थे और फिल्म सुपरहिट भी थी। मृणाल को फिल्म में पसंद किया गया, लेकिन सोनाक्षी को भी मिस किया गया। अब सोनाक्षी से जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने अपनी फीलिंग्स बताई कि उन्हें कैसा लगा जब उन्हें पता चला कि वह दूसरे पार्ट का हिस्सा नहीं हैं।

क्या बोलीं सोनाक्षी हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए सोनाक्षी ने कहा, ‘जहां तक मैं देख सकती हूं कि सन ऑफ सरदार 2 में वे अब्रॉड गए थे तो वही किरदार फिल्म का हिस्सा नहीं हो सकता था। आप ऐसे ही बुरा नहीं मान सकते। आपको प्रैक्टिकल होना पड़ता है और हर फिल्म को एक अलग प्रोजेक्ट मानना होता है।’

सन ऑफ सरदार 2 की बात करें तो इसमें अजय अपने करिदार जस्विंदर सिंह रंधावा के साथ ही वापस आए। फिल्म को विजय कुमार अरोड़ा ने डायरेक्ट किया था और इस बार फिल्म में रवि किशन, विंदु दारा सिंह और संजय मिश्रा थे। फिल्म की लीड एक्ट्रेस वहीं मृणाल ठाकुर थीं।

मृणाल ने फिल्म रिलीज होने पर किया था स्पेशल पोस्ट सन ऑफ सरदार 2 के थिएटर में रिलीज होने के बाद मृणाल ने इंस्टाग्राम पर एक नोट भी शेयर किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे वह अपनी सभी फिल्मों को फैंस के साथ थिएटर्स में देखती हैं।

मृणाल ने लिखा था, क्योंकि सच में रियल मैजिक तब होता है जब आप दर्शकों को हंसते हुए देखते हो, उन्हें चियर करते हुए देखते हो, आपका प्यार हॉल में दिखता है। इससे बड़ा कोई रिवॉर्ड नहीं होता है आपके हार्डवर्क का।