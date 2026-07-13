सोनाक्षी सिन्हा का पपराजी पर निकला गुस्सा, कहा- जब तक आप नहीं जाओगे, मैं…
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सोनाक्षी पपराजी को सबक सिखाती नजर आ रही हैं।
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा पपराजी पर भड़क गईं। दरअसल, सोनाक्षी हमेशा पपराजी के साथ मस्ती मजाक करती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पपराजी को सबक सिखाया। उन्होंने अपनी कार में बैठने से मना कर दिया और कहा कि जब तक पपराजी तस्वीरें लेना बंद नहीं करेंगे और पीछे नहीं हटेंगे तब तक वो अपनी कार में नहीं बैठेंगी।
आखिर हुआ क्या?
रविवार को सोनाक्षी सिन्हा, अभिनेत्री आकांक्षा रंजन और निर्देशक शरण शर्मा के वेडिंग रिसेप्शन में शामिल होने पहुंची थीं। जब वे फंक्शन खत्म होने के बाद बाहर निकलने लगीं, तो पपराजी ने उन्हें घेर लिया और लगातार तस्वीरें क्लिक करने लगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में सोनाक्षी पपराजी को टोकते हुए कहती हैं, 'बस, अभी गाड़ी के अंदर नहीं... हो गया। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।' जब पपराजी इसके बावजूद पीछे नहीं हटे, तो सोनाक्षी ने सख्त लहजे में कहा, 'जब तक आप नहीं जाओगे, मैं कार में नहीं बैठूंगी।' उनके इस कड़े रुख को देखकर पपराजी ने कैमरे बंद किए और पीछे हट गए।
ये भी पढ़ें- Dhamaal 4: 'धमाल 4' की आंधी में उड़े बड़े-बड़े नाम, दृश्यम 2 और शैतान जैसी 10 फिल्मों को पछाड़ा
सोनाक्षी ने ऐसा क्यों किया?
दरअसल, सोनाक्षी की इस नाराजगी के पीछे एक हालिया घटना है। कुछ ही दिनों पहले उनके माता-पिता, दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा, एक रेस्टोरेंट में डिनर करने गए थे। जब वे बाहर निकलकर कार में बैठने की कोशिश कर रहे थे, तब पपराजी ने उन्हें पूरी तरह घेर लिया था और रास्ता नहीं दिया। माता-पिता के साथ हुई इस बदसलूकी और प्राइवेसी में दखल को लेकर सोनाक्षी काफी आहत थीं और इसी वजह से उन्होंने रिसेप्शन के बाहर पपराजी को सख्त चेतावनी दी।
सोनाक्षी सिन्हा का करियर ग्राफ
बॉलीवुड डेब्यू: उन्होंने साल 2010 में सलमान खान के साथ फिल्म 'दबंग' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी।
बड़ी फिल्में: इसके बाद सोनाक्षी 'राउडी राठौर', 'लुटेरा' और 'अकीरा' जैसी फिल्मों में नजर आईं।
वर्कफ्रंट: सोनाक्षी सिन्हा के पास 'दहाड़' का दूसरा सीजन पाइपलाइन में है।
यूट्यूब पर भी हैं एक्टिव
अभिनय के अलावा, सोनाक्षी इन दिनों यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाने में भी काफी व्यस्त हैं। उनके यूट्यूब चैनल पर 1.1 मिलियन (11 लाख) से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जहां उनके मेकअप और स्किनकेयर ट्यूटोरियल्स को लाखों व्यूज मिलते हैं। इसके साथ ही, अपने पति जहीर इकबाल के साथ उनके मजेदार वीडियो और बातचीत भी फैंस के बीच काफी पॉपुलर हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।