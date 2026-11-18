सलमान खान के गाने 'तेरी सेक्सी ब्यूटी' पर भड़कीं सोना मोहपात्रा, 10 साल पुराना विवाद याद कर कसा तंज
सोना मोहपात्रा ने एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में सिंगर एक बार फिर सलमान खान पर निशाना साधती नजर आ रही हैं। वो सलमान की फिल्म मातृभूमि के ‘तेरी सेक्सी ब्यूटी’ गाने पर तंज कसती भी नजर आईं।
सलमान खान की फिल्म मातृभूमि अब जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देगी। सलमान खान की ये फिल्म लंबे इंतजार के बाद रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म के कई गाने भी रिलीज किए गए हैं। ऐसा ही एक गाना है इस फिल्म का ‘तेरी सेक्सी ब्यूटी’। इस गाने को सलमान खान ने ही गाया है। अब एक्टर के इस गाने पर सिंगर सोना मोहपात्रा ने निशाना साधा है। उन्होंने एक बार फिर सलमान खान पर अपनी भड़ास निकाली है।
‘तेरी सेक्सी ब्यूटी’ गाने पर सोना मोहपात्रा का तंज
ये पहली बार नहीं है जब सोना मोहपात्रा ने सलमान खान पर निशाना साधा है। उन्होंने जो वीडियो पोस्ट किया है उसमें उन्होंने उस वक्त के बारे में बताया जब सलमान खान से उनका विवाद शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि उस वक्त उन्हें लोग कहते थे कि अगर उन्होंने सलमान से पंगा नहीं लिया होता तो उनका करियर शानदार होता। सोना मोहपात्रा ने ऐसे ट्रोल्स को जवाब देते हुए कहा है कि उन्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो अपनी शर्तों पर काम कर रही हैं और उन्होंने करियर में काफी कुछ हासिल किया है। इस वीडियो में सलमान खान के गाने 'तेरी सेक्सी ब्यूटी' पर तंज कसते हुए सोना मोहपात्रा ने कहा- क्या मैं इस आर्टिस्टिक यूनिवर्स को मिस कर रही थी?
सलमान खान के साथ अपने पुराने विवाद को किया याद
सोना वीडियो में कहती हैं, 2026 खत्म होने वाला है और एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट के तौर पर मुझे 20 साल हो गए हैं। इसमें से एक चैप्टर जिसके बारे में बात करनी चाहिए वो है साल 2016। 10 साल पहले मैंने उस वक्त के इंडस्ट्री सुपरस्टार सलमान खान के खिलाफ बोला था क्योंकि उन्होंने फिल्म शूटिंग की थकान का अनुभव किसी रेप पीड़ित महिला से किया था। बस फिर क्या…मुझे गैंग रेप की धमकी आने लगी, मेरी पॉर्नोग्राफिक मॉर्फ तस्वीरें शेयर कीं। मेरे परिवार और मेरी मम्मी को गंदी-गंदी गालियां, धमकियां दी जा रही थीं। बात इतनी बढ़ गई थी कि मुझे पुलिस में शिकायत करनी पड़ी।"
2019 में किस चीज को लेकर की थी आलोचना?
सोना ने आगे कहा, "2019 में फिर जब एक बार उसने प्रियंका चोपड़ा जैसी निपुण महिला का उसकी फिल्म न करके शादी करने के फैसले का मजाक उड़ाया, तब मैंने उसके खिलाफ भी बोला था। हां-हां अपनी शर्ट उतारकर खुद को 'मसीहा' साबित करने की कोशिश करना, मुझे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं करता। 2019 में और भी धमकियां मिलीं और सालों तक लोगों ने मेरे साथ सहानुभूति दिखाई कि सोना आप इतनी टैलेंटेड हैं, सलमान खान से पंगा नहीं लिया होता तो सोचिए आपका करियर कहां होता?"
तेरी सेक्सी ब्यूटी गाने पर क्या बोलीं सोना मोहपात्रा?
इसके बाद ही सोना वीडियो में सलमान के गाने तेरी सेक्सी ब्यूटी का जिक्र करती हैं। वो कहती हैं, “मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला और एल्गो ने मुझे मिस्टर खान का मास्टरपीस दिखाया जो एक ऐसी फिल्म से है जो कथित तौर पर हमारे सैनिकों के बलिदान से प्रेरित है और हमारे सुपरस्टार यहां दो पेग पीने और हवाई जहाज बन जाने के बारे में गा रहे हैं।” सोना ने कहा कि ये गाना सुनकर अचानक उन्हें वो संवेदनाएं याद आ गईं जो उन्हें दी गई थीं।
सोना का इशारा- सलमान के करियर को सहानुभूति की जरूरत
सोना कहती हैं, "और अचानक, मुझे वो संवेदनाएं याद आ गईं। क्या यही वह क्रिएटिव दुनिया है जिसे मैंने खो दिया था? अगर मैंने ऐसे दस और गाने गाए होते तो मेरी जिंदगी पूरी हो जाती? पिछले 10 सालों को देखते हुए मैं श्योर नहीं हूं कि असल में किसके करियर को उस सहानुभूति की जरूरत है।" इस वीडियो के अंत में सोना ने अपनी अचीवमेंट्स भी गिनवाईं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना