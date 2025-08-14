Son Of Sardaar 2 Dhadak 2 Box Office Collection Day 13 Siddhant Chaturvedi Ajay Devgn Movie business Saiyaara Box Office Day 13: 50 करोड़ तक पहुंचने में छूटे 'सन ऑफ सरदार 2' के पसीने, जानें 'धड़क 2' का हाल, Bollywood Hindi News - Hindustan
Box Office Day 13: 50 करोड़ तक पहुंचने में छूटे 'सन ऑफ सरदार 2' के पसीने, जानें 'धड़क 2' का हाल

'सन ऑफ सरदार 2' और 'धड़क 2' पहले ही बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में संघर्ष कर रही थी। वहीं, अब 'वॉर 2' और 'कुली' भी कॉम्पिटीशन देने के लिए तैयार है। इसी बीच अब 'सन ऑफ सरदार 2' और 'धड़क 2' का 13वें दिन के कलेक्शन सामने आ चुके हैं।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 06:20 AM
बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' और सिद्धार्थ चतुर्वेदी की 'धड़क 2' के रिलीज का दर्शकों जितनी बेसब्री से इंतजार किया बॉक्स ऑफिस पर उसका असर दिखाई नहीं दिया। ये दोनों ही सीक्वल फिल्में सिनेमाघरों में एक ही दिन रिलीज हुई थीं। ऐसे में अब दोनों ही फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा मुकाबला रहा। वहीं, पहले से ही मोहित सूरी की 'सैयारा' बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा जमाए हुए थे। वहीं, अब 'वॉर 2' और 'कुली' भी कॉम्पिटीशन देने के लिए तैयार है। इसी बीच अब 'सन ऑफ सरदार 2' और 'धड़क 2' का 13वें दिन के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इस रेस में कौन आगे निकला और पीछे रहा।

13वें दिन क्या रहा 'सन ऑफ सरदार 2' का हाल

अजय देवगन की कॉमेडी फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' में उनके अलावा रवि किशन, मृणाल पांडे लीड रोल में हैं। इस फिल्म के ग्रॉफ पर नजर डालें तो इसके में काफी अप एंड डाउन देखने को मिली। हालांकि, इसने 'धड़क 2' से डबल कलेक्शन कर लिया है। कलेक्शन की बात करें तो 150 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'सन ऑफ सरदार 2' ने ओपनिंग डे पर 7.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। ऐसे में अब इसके बुधवार के दिन के आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'सन ऑफ सरदार 2' ने 13वें दिन खबर लिखने तक 0.75 लाख रुपये का कलेक्शन किया है। इस तरह भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन 45 करोड़, 12 लाख रुपये हो गया है।

'धड़क 2' का हुआ बुरा हाल

अब बात करें तृप्ति डिमरी और सिद्धांत चतुर्वेदी की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'धड़क-2' की कहानी को काफी पसंद किया किया गया। लेकिन इसका असर बॉक्स ऑफिस पर नजर नहीं आ रहा है। 45 करोड़ के बजट में बनी 'धड़क 2' ने ओपनिंग डे पर 3 करोड़, 75 लाख करोड़ की कमाई के साथ शुरुआत की थी। ऐसे में अब इसके बुधवार के दिन के आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'धड़क 2' ने 13वें दिन अब तक 0.50 लाख रुपये की कमाई की है। 'धड़क-2' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अभी तक 22 करोड़ 24 लाख रुपये कमा चुकी है। बता दें कि कमाई के मामले में 'सन ऑफ सरदार 2', 'धड़क-2' से आगे चल रही है।

