Son Of Sardaar 2 Dhadak 2 Box Office Collection Day 10 Siddhant Chaturvedi Ajay Devgn Movie business Saiyaara Box Office Day 10: संडे टेस्ट में आगे निकली 'सन ऑफ सरदार 2', 'धड़क 2' का हुआ बुरा हाल, जानें रिजल्ट, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSon Of Sardaar 2 Dhadak 2 Box Office Collection Day 10 Siddhant Chaturvedi Ajay Devgn Movie business Saiyaara

Box Office Day 10: संडे टेस्ट में आगे निकली 'सन ऑफ सरदार 2', 'धड़क 2' का हुआ बुरा हाल, जानें रिजल्ट

एक तरफ अजय कॉमेडी फिल्म से दर्शकों का दिल जीतने में लगे हैं तो वहीं, दूसरी तरफ सिद्धार्थ अपनी रोमांटिक फिल्म के जरिए खुद को बॉक्स ऑफिस पर साबित करने में। ऐसे में जायज है कि दोनों ही फिल्में एक-दूसरे को टक्कर दे रही हैं।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 06:03 AM
share Share
Follow Us on
Box Office Day 10: संडे टेस्ट में आगे निकली 'सन ऑफ सरदार 2', 'धड़क 2' का हुआ बुरा हाल, जानें रिजल्ट

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' और सिद्धार्थ चतुर्वेदी की 'धड़क 2' ने एक ही दिन सिनेमाघरों में दस्तक दी है। दोनों ही सीक्वल फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा मुकाबला चल रहा है। एक तरफ अजय कॉमेडी फिल्म से दर्शकों का दिल जीतने में लगे हैं तो वहीं, दूसरी तरफ सिद्धार्थ अपनी रोमांटिक फिल्म के जरिए खुद को बॉक्स ऑफिस पर साबित करने में। ऐसे में जायज है कि दोनों ही फिल्में एक-दूसरे को टक्कर दे रही हैं। इसी बीच अब 'सन ऑफ सरदार 2' और 'धड़क 2' का दसवें दिन के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इस रेस में कौन आगे निकला और पीछे रहा।

संडे को क्या रहा 'सन ऑफ सरदार 2' का हाल

अजय देवगन की फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' में उनके अलावा रवि किशन, मृणाल पांडे लीड रोल में हैं। ये फिल्म हर दिन अपनी धीमी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। 150 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'सन ऑफ सरदार 2' ने ओपनिंग डे पर 7.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। ऐसे में अब इसके रविवार के दिन के आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'सन ऑफ सरदार 2' ने 10वें दिन खबर 3.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन 42.00 करोड़ रुपये हो गया है।

'धड़क 2' ने दिखाया जलवा या रहा फेल

अब बात करें सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'धड़क-2' की तो इस फिल्म की कहानी को काफी पसंद किया किया गया। लेकिन इसका असर बॉक्स ऑफिस पर नजर नहीं आ रहा है। 'धड़क 2' ने ओपनिंग डे पर 3 करोड़ 75 लाख करोड़ की कमाई के साथ शुरुआत की। ऐसे में अब इसके रविवार के दिन के आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'धड़क 2' ने 10वें दिन अब तक 1.75 करोड़ रुपये की कमाई की है। 'धड़क-2' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अभी तक 20 करोड़ 75 लाख रुपये कमा चुकी है। बता दें कि कमाई के मामले में 'सन ऑफ सरदार 2', 'धड़क-2' से आगे चल रही है।

Son Of sardaar 2 Dhadak 2 Ajay Devgn अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।