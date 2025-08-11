Box Office Day 10: संडे टेस्ट में आगे निकली 'सन ऑफ सरदार 2', 'धड़क 2' का हुआ बुरा हाल, जानें रिजल्ट

एक तरफ अजय कॉमेडी फिल्म से दर्शकों का दिल जीतने में लगे हैं तो वहीं, दूसरी तरफ सिद्धार्थ अपनी रोमांटिक फिल्म के जरिए खुद को बॉक्स ऑफिस पर साबित करने में। ऐसे में जायज है कि दोनों ही फिल्में एक-दूसरे को टक्कर दे रही हैं।

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' और सिद्धार्थ चतुर्वेदी की 'धड़क 2' ने एक ही दिन सिनेमाघरों में दस्तक दी है। दोनों ही सीक्वल फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा मुकाबला चल रहा है। एक तरफ अजय कॉमेडी फिल्म से दर्शकों का दिल जीतने में लगे हैं तो वहीं, दूसरी तरफ सिद्धार्थ अपनी रोमांटिक फिल्म के जरिए खुद को बॉक्स ऑफिस पर साबित करने में। ऐसे में जायज है कि दोनों ही फिल्में एक-दूसरे को टक्कर दे रही हैं। इसी बीच अब 'सन ऑफ सरदार 2' और 'धड़क 2' का दसवें दिन के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इस रेस में कौन आगे निकला और पीछे रहा।

संडे को क्या रहा 'सन ऑफ सरदार 2' का हाल अजय देवगन की फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' में उनके अलावा रवि किशन, मृणाल पांडे लीड रोल में हैं। ये फिल्म हर दिन अपनी धीमी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। 150 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'सन ऑफ सरदार 2' ने ओपनिंग डे पर 7.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। ऐसे में अब इसके रविवार के दिन के आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'सन ऑफ सरदार 2' ने 10वें दिन खबर 3.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन 42.00 करोड़ रुपये हो गया है।