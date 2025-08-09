Box Office Day 8: क्या बजट निकाल पाएगी 'सन ऑफ सरदार 2', 8 दिनों में भी नहीं बन पाई 50 करोड़ी फिल्म

अजय देवगन की फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' में उनके अलावा रवि किशन, मृणाल पांडे लीड रोल में हैं। ये फिल्म हर दिन अपनी धीमी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। सी बीच अब 'सन ऑफ सरदार 2' के 8वें दिन के कलेक्शन सामने आ चुके हैं।

Son of Sardaar 2 Box Office Collection Day 8: अजय देवगन की फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' के रिलीज का उनके फैंस को काफी इंतजार था। इस कॉमेडी फिल्म के साथ सिद्धार्थ चतुर्वेदी की 'धड़क 2' ने भी सिनेमाघरों में दस्तक दी है। वहीं, पहले से ही बॉक्स ऑफिस पर अहान पांडे की 'सैयारा' अपना कब्जा जमाए बैठी है। ऐसे में साफ फिल्मों के बीच तड़का क्लैश होना जायज है। इसी बीच अब 'सन ऑफ सरदार 2' के 8वें दिन के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं अजय की 'सन ऑफ सरदार 2' ने कितना कलेक्शन किया है।

शुक्रवार को क्या रहा 'सन ऑफ सरदार 2' का हाल अजय देवगन की फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' में उनके अलावा रवि किशन, मृणाल पांडे लीड रोल में हैं। ये फिल्म हर दिन अपनी धीमी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। 150 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'सन ऑफ सरदार 2' ने ओपनिंग डे पर 7.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। ऐसे में अब इसके शुक्रवार के दिन के आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'सन ऑफ सरदार 2' ने 8वें दिन खबर 1.15 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन 34 करोड़ 15 लाख रुपये हो गया है। 34.15

डे वाइज देखें 'सन ऑफ सरदार 2' का कलेक्शन डे 1- 7.25 करोड़ रुपये

डे 2- 8.25 करोड़ रुपये

डे 3- 9.25 करोड़ रुपये

डे 4- 2.35 करोड़ रुपये

डे 5- 2.75 करोड़ रुपये

डे 6- 1.75 करोड़ रुपये

डे 7- 1.4 करोड़ रुपये

डे 8- 1.15 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)