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सुपरस्टार एक्टर के खिलाफ बोलने पर लोगों ने तोड़ दिए थे रिश्ते, सलमान पर इशारा करते हुए बोलीं- विवेक ओबेरॉय तो मेरे...

Apr 09, 2026 07:38 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
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सोमी अली ने बिना नाम लिए कहा है कि एक सुपरस्टार एक्टर के खिलाफ बोने के बाद उन्हें बायकॉट कर दिया था इंडस्ट्री के कई लोगों ने। वहीं कई उनके दोस्तों ने उनसे बात करनी बंद कर दी थी।

सुपरस्टार एक्टर के खिलाफ बोलने पर लोगों ने तोड़ दिए थे रिश्ते, सलमान पर इशारा करते हुए बोलीं- विवेक ओबेरॉय तो मेरे...

सोमी अली अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में रहती हैं। वह कई बार अपनी लाइफ के कुछ ऐसे किस्सों को शेयर करती हैं जिसके बाद बवाल हो जाते हैं। अब सोमी ने बताया कि कैसे जब पब्लिकली उन्होंने अब्यूजिव रिलेशनशिप पर बात की तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें साइडलाइन कर दिया गया था। सोमी ने भले ही समान का नाम डायरेक्टली नहीं लिया, लेकिन एक समय ऐसा था जब वह एक्टर के साथ लंबे रिलेशनशिप में थे।

एक्स का जब किया खुलासा, बॉलीवुड ने किया बायकॉट

अब हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सोमी ने एक सुपरस्टार एक्टर के साथ अपने अब्यूजिव रिलेशनशिप पर बात की। उन्होंने मनी कंट्रोल से बात करते हुए कहा, ‘किसी ने मेरा साथ नहीं दिया जब मैंने एक्टर को लेकर बात की। यहां तक कि बॉलीवुड में मुझे बायकॉट कर दिया गया। मैंने उस शख्स के खिलाफ बोला और उसका बदला उन्होंने ये फैसला लेकर किया कि वे मेरा एनजीओ बर्बाद कर देंगे और मेरी रेपुटेशन खराब कर देंगे।’

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सुनील-विवेक ने की बात बंद

सोमी ने आगे कहा, ‘सुनील शेट्टी जैसे लोग, विवेक ओबेरॉय जो मेरे राखी भाई थी, सबने मुझसे बात करनी बंद कर दी। मैं यही सोचती कि अचानक ये सब क्या हो गया।’

फिल्म इंडस्ट्री में वह कैसे आईं, इस पर सोमी ने कहा कि एक्टिंग कभी उनका प्लान नहीं था। वहीं भारत छोड़ने पर सोमी ने कहा, ‘सबको पता है कि मैं एक्टिंग के लिए नहीं गई थी। एक्टिंग बस हो गई। मैं तो किसी और वजह से गई थी।’

सोमी ने आगे कहा, ‘मैं भाग्य पर विश्वास करती हूं। जो होना होता है वो होगा, जो लिखा होता है वो होना ही है। आप उसे नहीं बदल सकते।’

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फिल्म में काम का एक्सपीरियंस

सोमी ने फिर संजय दत्त, ओम पुरी और सलमान खान के साथ काम करने का एक्सपीरियंस शेयर किया। वह बोलीं, ‘मैं यंग गर्ल थी जो एक्टिंग में इंट्रेस्टेड नहीं थी। मैं हमेशा अपने डांस रिहर्सन मिस करती हूं। मैं सुनील शेट्टी को रोशन तनेजा की क्लास से खींचकर शिव सागर ले जाती थी और बोलती कि चलो पाव भाजी खाते हैं। मैंने कई टॉप एक्टर्स संग काम किया।’

सोमी की फिल्में

बता दें कि सोमी ने अंथ, यार गद्दार, तीसरा कौन, कृष्ण अवतार जैसी फिल्मों में काम किया है और सुनील शेट्टी, मिथुन चक्रवर्ती, ओम पुरी और संजय दत्त के साथ काम कर चुकी हैं।

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सोमी बोलीं- मेरा यूज किया गया

सोमी ने यह भी बताया कि सोमी के साथ इस दौरान काफी गलत भी हुआ। वह बोलीं, ‘मैं काफी यंग थी। मैं 16 साल की थी और मुझे यूज किया गया, मेरा फायदा उठाया गया। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं शरीफ थी। मैंने कई गलतियां की है। मैंने कई गलत लोगों पर ट्रस्ट किया।’

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


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