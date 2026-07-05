'शायद हम सलीम खान को बचा न पाएं...', डॉक्टर की बात सुनकर सन्न रह गए थे सोहेल खान, 'द अलायंस' में बयां किया दर्द
सलमान खान के भाई एक्टर सोहेल खान हाल ही में रियलिटी शो 'द अलायंस' में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान सोहेल ने अपने पिता, मशहूर स्क्रीन राइटर सलीम खान की सेहत से जुड़ी एक डरावनी घटना के बारे में बात की।
प्राइम वीडियो के रियलिटी शो 'द अलायंस' इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं। शो पर इस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। शो पर एक बेहद बड़ा धमाका हुआ है। शो पर सलमान खान के भाई सोहेल खान और एगु स्टेनली के बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री की। उनके घर में आते ही घर की एनर्जी बदल गई है। अलायंस के लेटेस्ट एपिसोड में सोहेल खान ने कुछ इस तरह से बातें शेयर की, जिसने दर्शकों को भी इमोशनल कर दिया।
सोहेल खान ने शो में की वाइल्डकार्ड एंट्री
सलमान खान के भाई एक्टर सोहेल खान हाल ही में रियलिटी शो 'द अलायंस' में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान सोहेल ने अपने पिता, मशहूर स्क्रीन राइटर सलीम खान की सेहत से जुड़ी एक डरावनी घटना के बारे में बात की। उस मुश्किल और भावुक समय को याद करते हुए सोहेल ने बताया कि कुछ हफ्ते पहले जब उनके पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तो उन्हें डर था कि वे उन्हें खो देंगे।
17 फरवरी को सलीम को अस्पताल में भर्ती कराया गया था
दरअसल, इस साल की शुरुआत में, 17 फरवरी को सलीम खान को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लगभग एक महीने के इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। सोहेल ने खुलकर बताया कि सलीम की हालत बहुत गंभीर हो गई थी और अस्पताल में रहने के दौरान वे 'सेमी-कोमा' जैसी स्थिति में चले गए थे। उस मुश्किल और भावुक समय को याद करते हुए एक्टर ने कहा कि अब वे अपना ज्यादातर समय अपने माता-पिता के साथ बिताते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि समय ही सबसे कीमती तोहफा है जो कोई अपने सबसे खास को दे सकता है।
डॉक्टर ने कहा था कि आप उन्हें खो सकते हैं
उन्होंने आगे कहा, "सच कहूं तो मुझे डर लगता है। जब कुछ हफ्ते पहले मेरे पिता बीमार पड़े और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो वे 'सेमी-कोमा' जैसी हालत में चले गए थे और मैं अस्पताल में उनके साथ ही था। मेरा दिल बैठ गया था। डॉक्टर ने कहा था कि आप उन्हें खो सकते हैं। मेरे माता-पिता मेरे लिए बहुत प्यारे हैं। अगर डैडी को कुछ हो गया, तो मुझे नहीं पता कि मैं कैसे संभाल पाऊंगा। मेरे लिए, मेरे माता-पिता ही मेरी जिंदगी हैं, मेरा सब कुछ हैं।" गेम और स्ट्रैटेजी के बीच सोहेल की इन बातों ने हर किसी की आंखें नम कर दीं।
डॉक्टरों ने सलीम खान के बारे में क्या कहा?
सलीम का इलाज कर रहे डॉ. जलील पारकर ने बताया था कि जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो उनका ब्लड प्रेशर 'हाई' था और उन्हें शरीर में कुछ 'झटके' भी महसूस हो रहे थे। डॉक्टर ने आगे कहा था, "हमें कुछ जांचें करनी थीं और हमने एक छोटा सा प्रोसीजर किया। न्यूरोसर्जन ने DCA प्रोसीजर किया जो सफलतापूर्वक पूरा हो गया। जब वे आए थे, तो पूरी तरह होश में और फिट लग रहे थे। उन्हें हल्का ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिसे हमने ठीक कर दिया। इसके लिए किसी सर्जरी की जरूरत नहीं है।"
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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