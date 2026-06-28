सोहेल खान होंगे रियलिटी शो अलायंस के नए कंटेस्टेंट, बोले-पहली बार कर रहा हूं, सपोर्ट करना
सलमान खान के भाई सोहेल खान भी अब रियलिटी शो में बतौर कंटेस्टेंट बने नजर आएंगे। एक्टर प्राइम वीडियो के रियलिटी शो अलायंस में नजर आएंगे। उन्होंने लोगों से खुद को सपोर्ट करने की बात कही है। सोहेल को टास्क परफॉर्म करते हुए देखा जाएगा।
OTT प्लेटफार्म पर इस समय रियलिटी शोज की बाढ़ आई हुई है। हाल में कुनाल खेमू के शो अलायंस खबरों में बना हुआ है। इस शो में कुशाल टंडन, वंशज सिंह, रवि किशन जैसे पॉपुलर सितारे नजर आ रहे हैं। शो के कंटेस्टेंट और उनके बीच विवादों की वजह से ये शो पहले ही लाइमलाइट में बना हुआ है। अब ताजा रिपोर्ट की मानें तो इस शो में सोहेल खान भी एंट्री लेने जा रहे हैं। खुद सोहेल खान ने ये कन्फर्म किया और सपोर्ट मांगा है।
सोहेल ने किया कन्फर्म
हाल में सोहेल खान पैपराजी के सामने नजर आए थे। एक्टर ने जमकर पोज दिए और फिर कन्फर्म किया कि वो शो का हिस्सा बनने जा रहे हैं। पैपराजी ने जब पूछा कि क्या वो अलायंस में जा रहे हैं। इसके जवाब में सोहेल कहते हैं, ‘हां जा रहा हूं। पहली बार ऐसा कुछ कर रहा हूं तो सपोर्ट करना।’
रियलिटी शो के लिए खुश हैं सोहेल
हाल में सोहेल खान ने वैरायटी इंडिया के साथ बातचीत में उन्होंने अलायंस में हिस्सा लेने के बारे में बात करते हुए कहा, ‘जब मुझे अलायंस का ऑफर मिला, तो मैं सच में एक्साइटेड था क्योंकि यह कोई आम रियलिटी शो नहीं है। मुझे इसकी जो बात सबसे अच्छी लगी, वह यह है कि इसमें सिर्फ टास्क जीतना ही काफी नहीं है यह लोगों, भरोसे और हालात के हिसाब से खुद को ढालने के बारे में है। मुझे चैलेंज लेना पसंद है और यह मुझे सही चैलेंज लगा। मैं सबसे मिलने और यह देखने के लिए एक्साइटेड हूं कि गेम कैसे आगे बढ़ता है, क्योंकि सच कहूं तो, आप कभी नहीं जानते कि आगे क्या हो सकता है। मैं ऐसे परिवार से आता हूं जहां वफादारी सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। लेकिन मैं यह भी समझता हूं कि अलायंस जैसे गेम में नियम अलग होते हैं। रिश्ते रातों-रात बदल सकते हैं और भरोसा हर दिन कमाना पड़ता है। मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनूंगा, जैसा हूं वैसा ही रहूंगा और अपना गेम खेलूंगा।’ अब सोहेल खान रियलिटी शो में बतौर कंटेस्टेंट नजर आएंगे।
सोहेल खान की फिल्में
सलमान खान के छोटे भाई सोहेल खुद भी एक्टर रहे हैं। उन्होंने ट्यूबलाइट, मैंने दिल तुझको दिया, कृष्णा कॉटेज जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। एक्टर ने सलमान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या, हेलो ब्रदर, मैंने प्यार किया जैसी फिल्में प्रोड्यूस की हैं। अब सोहेल रियलिटी शो में टास्क परफॉर्म करते नजर आएंगे।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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