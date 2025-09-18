सोहा को ‘बिगड़ैल’ सैफ अली खान के कमरे में नहीं सोने देते थे उनके मां-बाप, बोलीं- भाई रात में…
सोहा ने बताया कि जब वह पैदा हुईं तो सैफ बाहर पढ़ने चले गए थे। उनके लिए वह एक मिस्ट्री की तरह थे जो सिर्फ छुट्टियों में आते थे। सैफ रात में खिड़की से कूदकर भाग जाते थे, उनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि सोहा उनके कमरे में सोएं।
सोहा अली खान और उनके भाई सैफ की उम्र में काफी फासला है। सोहा बता चुकी हैं कि बचपन में उन्होंने सैफ के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारा बल्कि बड़े होने पर उनकी बॉन्डिंग मजबूत हुई। अब एक इंटरव्यू में सोहा ने बताया कि सैफ बचपन में कितने बिगड़ैल थे। उनकी हरकतों की वजह से सोहा के पेरेंट्स उन्हें सैफ के होने पर उस कमरे में नहीं सोने देते थे।
मुंबई में रहने पर आए करीब
मैशेबल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर सोहा ने सैफ और अपने बचपन के बारे में बताया। बोलीं, 'मुझमें और भाई में 9 साल का फर्क है, जो कि काफी है। जब मैं पैदा हुई तो वह पढ़ने अब्रॉड चले गए थे। जब वह वापस लौटे तो फिल्मों में काम करने लगे और मैं पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड चली गई। मुंबई आने के बाद ही हम साथ में समय बिताने लगे और करीब आए।'
रात को भाग जाते थे सैफ
सोहा बताती हैं, 'जब मैं बड़ी हो रही थी तो वह मेरे लिए किसी रहस्य जैसे ही थे क्योंकि वह विनचेस्टर में पढ़ रहे थे और सिर्फ छुट्टियों में घर आते थे। तब उनकी जो मर्जी होती वह करते थे। वह बचपन में बिगड़े से बच्चे थे और मेरे पेरेंट्स उनका उदाहरण देकर बोलते थे कि क्या नहीं करना है। जो कमरा मुझे मिला था असल में उनका था लेकिन जब वह आते तो मुझे वहां सोने की अनुमति नहीं थी क्योंकि वह अक्सर रात को खिड़की से कूदकर भाग जाते थे और देर-सवेर लौटते थे।'
बाल रंगकर आते थे सैफ
सोहा ने बताया, 'वह (सैफ)बहुत कुछ करते थे और मेरे पेरेंट्स उनके कमरे में नहीं सोने देते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं उनके जैसी दिखती हूं कहीं उनके जैसी बन ना जाऊं। मेरे बहन भाई के आने के लिए काफी एक्साइटेड रहती थीं क्योंकि उनसे घर की एनर्जी बदल जाती थी। नहीं पता होता था कि वह कैसे बनकर आएंगे। कभी लाल बाल होते, कभी ब्लॉन्ड तो कभी लंबे।'
