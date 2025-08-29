soha ali khan tells doctor told her she is too late when she went to freeze her eggs at the age of 35 जब एग फ्रीज करवाने पहुंचीं सोहा अली खान तो डॉक्टर्स ने कहा कुछ ऐसा, बोलीं- आज तक नहीं भूली हूं, Bollywood Hindi News - Hindustan
जब एग फ्रीज करवाने पहुंचीं सोहा अली खान तो डॉक्टर्स ने कहा कुछ ऐसा, बोलीं- आज तक नहीं भूली हूं

एंटरटेनमेंट जगत की कई फीमेल्स अपने एग फ्रीज करवाने की बात बता चुकी हैं। सोहा अली खान ने भी अपना अनुभव बताया। उन्होंने बताया कि जब 35 साल की उम्र में वह एग फ्रीज करवाने गईं तो डॉक्टर ने क्या कहा।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 11:45 AM
सोहा अली खान 46 साल की हो चुकी हैं। 39 साल की उम्र में उन्होंने बेटी इनाया को जन्म दिया था। सोहा ने अपने पॉडकास्ट पर बताया कि 35 साल की उम्र में जब वह एग फ्रीज करवाने पहुंची तो डॉक्टर ने कहा था कि अब देर हो चुकी है। उन्होंने सोहा को समझाया कि भले चेहरे से पता ना लगे लेकिन शरीर के अंदर उम्र के हिसाब से बदलाव हो जाते हैं।

जब एग फ्रीज करवाने गईं सोहा

सोहा अली खान के पॉडकास्ट पर फर्टिलिटी एक्सपर्ट किरन कोएल्हो और सनी लियोनी थीं। सोहा ने अपना एग फ्रीज करवाने का अनुभव बताया, 'मैं 35 साल की थी जब गायनेकॉलजिस्ट के पास गई और उनसे कहा कि अपने एग्स फ्रीज करना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि मेरी पहले ही काफी उम्र हो गई है। सब लोग बोलते थे, तुम बहुत यंग हो लेकिन डॉक्टर बोलीं, 'आपकी ओवरीज आपका चेहरा नहीं देख सकतीं।' उनकी ये बात काफी समय तक मेरे साथ रही।'

फर्टिलिटी टेस्ट से कर सकत हैं पता

पॉडकास्ट में मौजूद डॉक्टर बोलीं, 'बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आज हमारे पास भरोसेमंद फर्टिलिटी टेस्ट्स हैं। सही उम्र 28 से 34 के बीच है।' डॉक्टर ने बताया कि कुछ टेस्ट किए जाते हैं जिनसे आने वाले सालों में फर्टिलिटी का पता लगाया जा सकता है। इस एपिसोड में सनी लियोनी भी मौजूद थीं। उन्होंने अपनी सरोगेसी पर भी बात की। बताया कि बच्चों की सरोगेट मदर को काफी पैसा देना पड़ा।

2015 में हुई थी शादी

सोहा अली खान और कुणाल खेमू की शादी 25 जनवरी 2015 में हुई थी। शादी के 2 साल बाद 2017 में उन्होंने बेटी इनाया को जन्म दिया। उस वक्त सोहा 39 साल की थी। सोहा के पति कुणाल खेमू उनसे 4 साल छोटे हैं।

