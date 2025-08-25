soha ali khan talks about her introduction with bhabhi kareena kapoor, says she did not gossip सोहा अली खान ने बताया कैसी थी भाभी करीना से उनकी पहली मुलकात, बोलीं-वो गॉसिप नहीं ज्ञान की बात करती है, Bollywood Hindi News - Hindustan
बॉलीवुड

सोहा अली खान ने बताया कैसी थी भाभी करीना से उनकी पहली मुलकात, बोलीं-वो गॉसिप नहीं ज्ञान की बात करती है

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोहा अली खान ने हाल में भाभी करीना कपूर से अपनी पहली मुलाकात और उनके साथ रिश्ते पर बात की है। सोहा ने कहा कि करीना गॉसिप नहीं बल्कि ज्ञान की बातें करती हैं। 

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 02:12 PM
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोहा अली खान और उनके भाई सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर खान के बीच का रिश्ता हमेशा से फैंस के लिए दिलचस्प रहा है। अक्सर दोनों को परिवारिक मौके और डिनर आउटिंग्स पर साथ देखा जाता है। हाल ही में सोहा ने करीना कपूर से पहली मुलाकात और उनके साथ रिश्ते के बारे में बात की। एक्ट्रेस एन बताया कि सैफ ने उनकी और करीना की उम्र में फर्क बताते हुए दोनों की पहचान करवाई थी।

करीना की गॉसिप पर सोहा

हाल में सोहा अली खान ने जूम के साथ बातचीत में करीना कपूर से अपने रिश्ते के बारे में बात की। एक्ट्रेस ने बताया कि वो गॉसिप नहीं करती बल्कि जरूरी बातें शेयर करती हैं। उन्होंने कहा, “वो सिर्फ गॉसिप का सोर्स नहीं हैं, बल्कि बहुत कुछ और हैं। उनके पास जो जानकारी है, वह बहुत कीमती है। अगर मुझे कुछ जानना हो, तो मैं आधी रात को भी उनसे पूछ सकती हूं। लेकिन वो बहुत समझदारी से बताती हैं, सिर्फ वही जो वह शेयर करना चाहती हैं। उनके बारे में बहुत कुछ शानदार है, जो सिर्फ गॉसिप से कहीं ज्यादा है।”

ऐसे हुई थी पहली पहचान

करीना के साथ मुलाकात पर सोहा ने कहा, “मुझे बस याद है कि मेरे भाई ने कॉल किया और कहा कि उनकी गर्लफ्रेंड मुझसे दो साल छोटी हैं। उस समय मैं शूटिंग कर रही थी। मैंने सोचा, ‘ठीक है, बढ़िया!’ बस इतनी ही मेरी पहली पहचान थी।”

भाभी से मुलाकात

सोहा ने करीना के साथ पहली मुलाकात कर कहा, “पहली बार जब हम मिले, तब मैं उन्हें पूरी तरह नहीं जान पाई। किसी रिश्ते को निभाने के लिए समय, भरोसा और लगातार जुड़ाव जरूरी है। करीना और मेरे बीच यह समय और अनुभव धीरे-धीरे हमें करीब लाया। पिछले 10-12 साल में जो भी कुछ हुआ, उन्होंने हमें और करीब किया। किसी भी रिश्ते का मतलब तभी है जब उसे समय और प्यार से संवारा जाए।” बता दें, करीना और सैफ ने कुछ साल एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 2012 में शादी की थी। शादी के बाद आज दोनों दो प्यारे बेटों के पेरेंट्स हैं।

Saif Ali Khan kareena kapoor Soha Ali Khan

