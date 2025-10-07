सोहा अली खान ने बताया पहली भाभी अमृता सिंह से था खास लगाव, बोलीं-मुझे अपने घर रखा

सोहा अली खान ने हाल में अपनी पहली भाभी एक्ट्रेस अमृता सिंह के साथ अपने रिश्ते पर बात की है। उन्होंने बताया कि अमृता ने उनका बहुत ध्यान रखा। सैफ के तलाक के बारे में भी बात की।

90 के दशक की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक रहे सैफ अली खान और अमृता सिंह की लव स्टोरी फिल्मी दुनिया मशहूर थी। 1991 में दोनों ने शादी की थी, हालांकि यह रिश्ता कई उतार-चढ़ावों से गुजरा और आखिरकार साल 2004 में दोनों का तलाक हो गया। शादी के 13 साल तक साथ रहने के बाद यह रिश्ता टूट गया। अब सैफ की बहन सोहा अली खान ने इस रिश्ते पर खुलकर बात की है। उन्होंने अपने और पहली भाभी अमृता से खास रिश्ते के बारे में बताया।

सोहा के लिए अमृता है बेहद खास नयनदीप रक्षित के यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान सोहा ने सैफ और अमृता के तलाक पर कहा, “ऐसी चीज़ों पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। जब शादी खत्म होती है तो दोनों परिवारों को भी अपने रिश्ते नए सिरे से फिर से जोड़ने पड़ते हैं। कुछ वक्त लगता है अपनी नई इक्वेशन खोजने में, क्योंकि ये सब आसान नहीं होता।” उन्होंने आगे कहा, “अमृता मेरे लिए हमेशा बहुत खास रही हैं। मैं उनके घर में रहती थी, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। मुझे फोटोशूट्स पर लेकर जाती थीं, हमने साथ में स्क्रैबल भी खेला। उन्होंने मुझे परिवार जैसा अपनापन दिया।”

ऐसा था तलाक सोहा ने बताया कि सैफ और अमृता के अलग होने के बाद उन्हें भी समय लगा सब कुछ समझने और स्वीकार करने में। “जब उनका रिश्ता खत्म हुआ तो हमें भी एक ट्रांज़िशन पीरियड से गुजरना पड़ा। पहले उन्हें अपनी इक्वेशन संभालनी थी और फिर हमें अपनी। अब सब कुछ सेटल हो चुका है, बच्चे बड़े हो गए हैं और अब हम सब अपने तरीके से एक-दूसरे के साथ सहज हैं।”