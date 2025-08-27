soha ali khan spended her 2 lakh salary on paying house rent only, this is why she became an actress सोहा अली खान अपनी 2 लाख की सैलरी सिर्फ घर का किराया चुकाने में कर देती थीं खर्च, इसलिए बन गई एक्ट्रेस, Bollywood Hindi News - Hindustan
सोहा अली खान ने हाल में बताया कि वो जॉब करके 2 लाख रूपए कमा रही थीं और अलग रहकर इतना ही किराया चुका रही थीं। उनकी सैलरी सिर्फ घर का किराया चुकाने में ही खर्च हो जाती थी।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 09:08 AM
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोहा अली खान हमेशा लक्ज़री जिंदगी जीती आई हैं। पटौदी परिवार में पैदा हुईं सोहा ने लंदन से पढ़ाई की और फिर मुंबई आकर एक बैंक में नौकरी करने लगीं। एक्ट्रेस ने बताया कि अपना खुद का पैसा कमाना चाहती थीं इसलिए वो नौकरी करती और अलग से किराए के घर में रहती थीं। ये वही समय था जब सैफ अली खान इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुके थे। सोहा ने बताया कि वो सालाना 2 लाख के करीब कमाती थीं और ये पैसा घर का किराया देने में उड़ा देती थीं।

2 लाख का किराया

सोहा अली खान ने इंस्टेंट बॉलीवुड को दिए इंटरव्यू में बताया कि अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती थी। अपना पैसा कमाना चाहती इसलिए अलग रह कर किराया देती रही। उन्होंने कहा वो जानती थी कि उनके पास पेरेंट्स से मदद मांगने का ऑप्शन है। वो आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं ऐसे में वो अपने खुद के लिए फैसले लेने में डरती नहीं थीं। एक्ट्रेस ने बताया कि वो लंदन से मुंबई आई और एक बैंक में नौकरी करने लगी जहां उन्हें सालाना 2।20 लाख रूपए मिलते थे। और वो हर महीने अपनी ही सैलरी से 17 हजार महीना किराया चुकाया करती थी। 2 लाख से अधिक पैसा किराया चुकाने में ही खर्च हो रहा था।

बदल दिया पेशा

सोहा ने आगे बताया कि उन्होंने पेशा बदलने का फैसला लिया। पहले मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट में उनकी सैलरी करीब 5 लाख थी जो उनकी सालाना सैलरी से तीन गुना ज्यादा थी। इसके बाद उन्हें फिल्में मिलना शुरू हो गया। पहली फिल्म ‘दिल मांगे मोर’ के लिए उन्हें 10 लाख रूपए मिले जो उनकी सैलरी से बहुत ज्यादा था। उन्होंने फिर फिल्मों को ही अपना करियर बना लिया।

